Coincidență stranie: Dan Negru și Mircea Badea, accidente pe Valea Oltului în aceeași zi

Dan Negru și Mircea Badea au povestit în emisiunea „Sinteza Zilei” o coincidență stranie. Ambii au avut accident pe Valea Oltului în aceeași zi.

„Eu după Revelion mă duc acasă cu mașina. Într-o iarnă, era o ninsoare cumplită, am luat-o pe Valea Oltului, aveam un Peugeot și m-am dus într-un șanț”, a povestit Dan Negru.

„Tu ai făcut un accident mic, de gust, să-ți treacă cheful. Eu am avut accident frontal, daună totală. Tu ai avut într-un capăt al Văii Oltului și eu am avut în capătul ălalalt. (...) Nu m-am dat peste cap, dar era să cad în Olt. Mașina mea a început să meargă invers în urma impactului și am scos și balustrada din ce se ținea”, a povestit la rândul său Mircea Badea.

„Eram amândoi pe Valea Oltului, eu într-un capăt, el în cealaltă. Noi am aflat pe telefon de accidentele noastre”, a mai spus Dan Negru.