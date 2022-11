Cristi Popovici şi Constantin Pahonţu au fost premiaţi de Casa Regală a României

Jurnalistul Antena 3 CNN Cristi Popovici şi operatorul Constantin Pahonţu au fost premiaţi de Casa Regală a României.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Premiile au fost acordate jurnaliștilor care s-au remarcat prin corespondenţele de război din Ucraina.

"O recunoștință din partea Casei Regale pentru corespondenţele de război din Ucraina", este mesajul transmis de jurnalistul Cristi Popovici.

"Acest premiu este o recunoaștere a muncii noastre, a celor aproape două luni de reportaje realizate în Ucraina. Nu mergi la război pentru premii, mergi pentru a relata adevărul de pe linia frontului, dramele refugiaților şi poveștile dramatice ale supraviețuitorilor. Această distincție vine doar ca un bonus pentru munca noastră şi ne bucurăm enorm că cei de la Casa Regală s-au gândit la noi", a declarat jurnalistul Antena 3 CNN.

La începutul conflictului din Ucraina, Antena 3 a fost singura televiziune din România care a transmis live din mijlocul evenimentelor.

Operatorul Constantin Pahonţu spune că a fost o adevărată provocare să transmită live din Ucraina, din cauza dificultăților tehnice.

"Semnalul cădea mereu, nu exista acoperire GSM, era frig, înghețau cablurile şi nu aveam cu ce le înlocui. Am cerut ajutor de la alţi jurnaliști, am mers în bazare să căutam piese de schimb, dar în cele din urmă am reușit să redăm la calitate HD toate materialele. Este o mândrie pentru mine că am fost invitat în această seară la Casa Regală şi voi prețui mereu acest moment", a transmis Costi Pahonţu.

Cristi Popovici, jurnalist Antena 3 CNN, a fost premiat, recent, şi la Gala Uniunii Ziariştilor din România.

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România este o organizație de presă cu o vechime de peste 100 de ani care, momentan, numără 4.300 de membri.