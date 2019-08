Florin Busuioc, adevărul despre fiul pe care l-a abandonat

foto: PRO TV

Cunoscutul actor și om de televiziune Florin Busuioc a vorbit despre familia pe care a lăsat-o în urmă, în tinerețe.

„Mi-am lăsat familia şi nu regret. Pentru că dacă n-o lăsam, n-aş fi fost astăzi aici, pentru că se împiedicau cariera şi devenirea mea de condiţia de a fi acolo, în familie. Anume visul meu de-a ajunge pe o scenă de teatru din Bucureşti, actor recunoscut. În anii ‘90, când eram încă la Piatra Neamţ şi am făcut o familie acolo, n-aş fi crezut că o să ajung în televiziune, mă gândeam la teatru. Şi mi-am lăsat familia aceea cu copil ca să-mi văd de treaba mea. Deci nu regret cumva! Îmi pare rău, mă simt vinovat, mă simt foarte vinovat, recunosc, dar nu regret“, a declarat Florin Busuioc, în emisiunea „E OK să fii vedetă?“,