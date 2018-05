Fosta soție a lui Andrei Gheorghe i-a presimțit moartea. Mărturisire emoționantă făcută de Petruța Gheorghe

Foto: Facebook/Andrei Gheorghe

La două luni de la moartea lui Andrei Gheorghe, fosta sa soția a mărturisit că i-a prevestit moartea.

„Ziua aia a fost stranie. El se prăpădise dimineaţă, după cum am înţeles apoi, iar eu la 11.00 făceam tratamentul. Înainte să intru la tratament am ascultat melodia «Stand by me» şi mi s-a părut atât de frumoasă. M-am întors de la tratament şi, pentru prima dată după cinci săptămâni, nu aveam niciun dram de energie. Aia a fost singura zi în care am stat doar la pat. Nu reuşisem să vorbesc cu el toată ziua şi am trimis gardianul. El mi-a spus că sunt maşinile acasă şi atunci am ştiut că s-a întâmplat ceva, pentru că el nu pleca niciodată fără maşină”, a povestit femeia la Antena Stars.

Aceasta a mărturisit și cum arată viața fără fostul jurnalist.

„Mi-a fost foarte greu să accept că nu mai e! Anul ăsta el a trăit pentru mine, cu mine, lângă mine. Fără el casa e mult mai goală. A lăsat un gol imens în urmă. A fost ziua Katarinei (n.r. – fiica), am avut şampanie, tort, ne-am bucurat, am râs şi la un moment dat s-a lăsat aşa o linişte…lipsea Andrei. E prima dată când e ziua Katarinei fără el. Anul ăsta e greu de dus pentru că trebuie să învăţăm să trăim fără el”, mai povesteşte Petruţa.