Gabriela Cristea va prezenta o nouă emisiune la Antena Stars:​​​​​​​”Sunt foarte fericită, liniștită și pregătită să o iau de la capăt”

Gabriela Cristea, una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de la noi, va reveni, în curând, pe micile ecrane în cadrul unei noi emisiuni pe care o va prezenta la Antena Stars.

”Mă simt pregatită 100% să revin pe piața media și colaborarea pe care am inițiat-o acum mi se pare una oportună. Vom încerca să facem lucruri noi, lucruri frumoase și constructive pentru telespectatori. Cred că a venit momentul să am din nou un cuvânt de spus. Sunt foarte fericită, liniștită și pregătită să o iau de la capăt. Am suportul soțului meu, ceea ce este foarte important pentru mine în acest moment. Așadar, am multă energie și toate avantajele pentru a face performanță cu noua emisiune, nimic nu mă oprește”, spune Gabriela Cristea.

Vedeta a devenit în urmă cu șapte luni mama unei adorabile fetițe pe nume Bella Victoria Margot, motiv pentru care a decis să ia o pauză de la cariera sa și să se dedice în totalitate creșterii micuței.

Acum, că fetița ei a mai crescut, vedeta se simte pregătită să plece preț de câteva ore de lângă ea și să revină în televizune, fiind nerăbdătoare să se reîntâlnească cu telespectatorii care o îndrăgesc.

Fanii frumoasei prezentatoare tv o vor putea vedea în curând, la Antena Stars, unde revine cu mare entuziasm în cadrul unei noi emisiuni ce va face deliciul publicului.