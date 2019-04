GAME OF THRONES SEZONUL 8 EPISODUL 1 ONLINE. Zeci de milioane de oameni au făcut asta

GAME OF THRONES SEZONUL 8 EPISODUL 1 ONLINE. Primul episod din sezonul final al serialului "Urzeala tronurilor" ("Game of Thrones") a fost vizionat ilegal de 55 de milioane de ori, în primele 24 de ore după lansare, arată cele mai recente date analizate de către experţii Kaspersky Lab. Serialul este disponibil legal pe platformele HBO.



GAME OF THRONES SEZONUL 8 EPISODUL 1 ONLINE Potrivit sursei citate, din totalul vizionărilor ilegale, 12,2% a fost prin intermediul descărcărilor, iar 11,3% prin site-urile de tip torrent.



GAME OF THRONES SEZONUL 8 EPISODUL 1 ONLINE O analiză recentă publicată de Kaspersky Lab arăta că descărcările ilegale de filme şi seriale sunt adesea folosite ca vehicule de malware. În acest context, specialiştii au atras atenţia asupra faptului că fanii serialului "Game of Thrones" sunt cei mai expuşi riscului. Astfel, în 2018, producţia a reprezentat 17% din întregul conţinut piratat infectat, la nivel mondial, cu 20.934 de utilizatori atacaţi.



GAME OF THRONES SEZONUL 8 EPISODUL 1 ONLINE "Analiza noastră arată clar că distribuitorii de programe malware folosesc emisiunile TV care sunt la mare căutare pe site-urile piratate: acestea sunt, de obicei, drame care au beneficiat de o promovare intensă sau seriale de acţiune. Primele şi ultimele episoade, care atrag cei mai mulţi spectatori, sunt cele mai expuse falsificărilor. Infractorii cibernetici tind să profite de loialitatea şi nerăbdarea oamenilor, astfel încât promit un material nou-nouţ pentru descărcare, care este, de fapt, o ameninţare cibernetică. Având în vedere că a început sezonul final al "Game of Thrones", am dori să avertizăm utilizatorii că este foarte probabil să existe o creştere a cantităţii de programe malware deghizate ca noi episoade ale acestui serial', atrage atenţia, într-un comunicat de presă, Anton V. Ivanov, security researcher la Kaspersky Lab.



GAME OF THRONES SEZONUL 8 EPISODUL 1 ONLINE Specialiştii în securitate cibernetică recomandă utilizatorilor o serie de măsuri pentru a nu cădea victime unor programe periculoase, care pretind a fi emisiuni TV: utilizarea numai a serviciilor legitime, cunoscute pentru producerea şi distribuirea de conţinut TV, atenţie la extensia fişierului descărcat, acordarea unei atenţii deosebite autenticităţii site-urilor, neaccesarea link-urilor suspecte, cum ar fi cele care promit vizionarea în avans a unui nou episod, respectiv utilizarea unei soluţii de securitate fiabile pentru o protecţie completă împotriva unei game largi de ameninţări