“La NY e nebunie mare!”. Catrinel Sandu, despre ce se întâmplă în America, ţara cu cele mai multe cazuri COVID-19

Cum te simţi în plină pandemie, care e situaţia la voi, în Florida?

Catrinel Sandu: Aici totul este încă destul de relaxat. Suntem acasă de două săptămâni, am ieşit doar de nevoie la cumpărături, dar şi acolo cel mai mult a ieşit soţul meu, Steve. Sunt îngrijorată, o am pe mama aici cu noi, care are 70 de ani şi suntem foarte atenţi mai ales pentru ea. Respectăm regulile de igienă – spălat pe mâini, dezinfectat, tot.

Ce măsuri s-au luat la voi, câte cazuri aveţi?

La noi s-au închis şcolile, plajele, mall-urile, saloanele, restaurantele şi magazinele care nu sunt alimentare. Restaurantele sunt deschise doar pentru livrat acasă. În Florida au crescut cazurile în ultima perioadă. Aici, în oraşul nostru Sarasota, sunt, la ora actuală, 26 de cazuri de coronavirus... Şi aici au crescut, dar nu avem încă stare de urgenţă.

