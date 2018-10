Mircea Badea, despre participarea sa la referendum: „Eram singur pe culoar”

Mircea Badea a povestit în emisiunea „În Gura Presei” cum a fost la referendum. Realizatorul a declarat și de ce crede că referendumul nu a trecut.

„Extraordinar poporul la acest referendum! Nu știu dacă poporul știe ce a făcut, dar va afla cu siguranță! Cine își imaginează că acest referendum și eșecul său va rămâne fără urmări se înșeală", a zis realizatorul TV.

"M-am dus la vot sâmbătă, pe la ora 13.00. La secția unde m-am dus, era cel mai discret loc din oraș. Nu era nimeni. Erau multe săli de vot, iar eu eram singur pe culoar. Cum mergeam eu așa, a ieșit un om dintr-o sală și nu se aștepta să mai vadă încă un om. Credea, probabil, că este singurul om rămas pe planetă. Cred că eram singura persoană cu care vorbise în ultimele patru ore. Când am ajuns în clasă nu era decât onorata comisie care era pietrificată. Am intrat să votez. (…)Am avut de ales între șapte cabine de vot. Am intrat într-una cu galben, erau cu tricolore. Am pus ștampila pe DA. Nu m-am apucat să vorbesc cu oamenii din comisie. Am văzut ce s-a întâmplat în condamnarea lui Dragnea la referendumul pentru demiterea lui Băsescu. (…)Condamnarea este despre îndemn la vot. Așa că nu am chef de probleme. Doamna care mi-a dat buletinul m-a întrebat dacă la alte secții este la fel. I-am zis că nu știu. Îi cădea capul în piept de plictiseală”, a povestit Mircea Badea la Antena 3.

”Eram ferm convins că referendumul va trece, că se va face pragul de 30%, s-a făcut pragul de 20%. S-a întâmplat un lucru simplu. (…)Partidele au boicotat referendumul, adică PSD și PNL nu au mișcat un pai la referendum. Singurii care au mișcat un pai la referendum, în sensul neparticipării, au fost cei de la USR”, a mai spus realizatorul.