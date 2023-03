Netflix a ieftinit abonamentul pentru clienții din România | Cât costă acum pachetul de bază

Platforma de streaming ​Netflix micşorează preţul abonamentului de bază, pentru clienții din România.

Platforma de streaming Netflix a redus prețul abonamentului de bază (basic) de la 7,99 euro la 4,99 euro pe lună.

Abonamentul de bază conține:

Acces nelimitat la filme, seriale și jocuri pe mobil, fără reclame

Vizionare pe un singur dispozitiv

Vizionare în format HD

Download pe un singur dispozitiv compatibil

Platforma de streaming mai bune la dispiziție încă două tipuri de abonamente: standard (9,99 euro/lună, acces pe două dispozitive simultan) și premium (11,99 euro/lună, acces pe patru dispozitive simultan).

Această schimbare face parte din strategia globală Netflix, prin care platforma încearcă să mențină creșterea numărului de abonați într-o perioadă în care concurența pe piață este din ce în ce mai mare.

În România, pe lângă oferta bogată de conținut internațional, abonații pot viziona o varietate de producții locale recente, cu succes de box office precum "Teambuilding“, "Nunți, botezuri, înmormântări“ și "Mirciulică“.

Netflix a anunțat și măsuri de restrângere a partajării parolele pentru conturile active pe platformă.

Deja a introdus noi taxe pentru conturile care partajează abonamentul în afara gospodăriei, în patru țări: Canada, Noua Zeelandă, Portugalia și Spania, a anunțat compania.

Anul trecut, Netflix a înregistrat cele mai mari pierderi de abonați din ultimul deceniu.

În ultimii trei ani și jumătate, aproape toate marile companii media de la Hollywood au investit miliarde de dolari în propriile operațiuni de streaming. Aceste așa-numite războaie de streaming au adus un val de noi servicii, printre care Disney Plus, HBO Max, Peacock, Paramount Plus și Apple TV Plus.