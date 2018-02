O celebră prezentatoare tv aruncă bomba: Am avut cancer, acum port perucă!

O celebră prezentatoare tv a făcut o mărturisire șocantă în direct. Vedeta a recunoscut că a avut cancer și că poartă o perucă.

Am avut cancer. Aceasta este confesiunea-șoc făcută de Nadia Toffa duminică seara, în direct. Era 2 decembrie 2017, când o durere subită a lovit-o pe moderatoarea emisiunii "Le Iene" de pe canalul Italia 1.

Apoi au apărut zvonurile: e grav, e în comă. Toată lumea s-a speriat. Dar vitalitatea și curajul ei au fost mai puternice. "Sunt mai bine, mă vindec și mă întorc". Promisiune ținută. Duminică seara, s-a întrs la emisiune. În modul ei. Cu sinceritate, cu transparență, scrie Il Corrierre.

"Am avut un cancer, în aceste două luni m-am vindecat, am făcut chimioterapie și apoi radioterapie după operație. Au eliminat complet cancerul, am făcut terapie preventivă pentru că exista riscul să mai rămână celule bolnave", a declarat Nadia.