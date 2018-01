O legendă a televiziunii se întoarce. Barack Obama, primul invitat

Veteranul jurnalist de televiziune David Letterman, prezentatorul unor talk-show-uri nocturne extrem de populare, va reveni în această industrie pe 12 ianuarie cu o emisiune nouă, produsă şi difuzată de platforma online Netflix, al cărei prim invitat va fi fostul preşedinte american Barack Obama, au anunţat vineri reprezentanţii companiei de streaming video, citaţi de Reuters.



Noul talk-show, intitulat "My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman", reprezintă o serie de şase emisiuni, care vor conţine interviuri şi cu alte personalităţi - actorul George Clooney, rapperul Jay-Z, prezentatorul de radio Howard Stern, actriţa de comedie Tina Fey şi activista pakistaneză şi laureată a premiului Nobel pentru pace Malala Yousafzai.



Netflix a cheltuit sume exorbitante pentru a produce şi a achiziţiona conţinuturi originale, în contextul în care compania încearcă să domine industria de televiziune prin streaming şi să se impună în faţa companiilor media tradiţionale, dar şi a celorlalţi actori de pe piaţa streamingului video, precum Hulu şi serviciul Prime Video al grupului Amazon.



Interviul luat de David Letterman lui Barack Obama marchează prima apariţie a fostului preşedinte american într-un talk-show după ce a părăsit Casa Albă în ianuarie 2017.



David Letterman, în vârstă de 70 de ani, a renunţat la rolul de prezentator al emisiunii "The Late Show" în mai 2015, spunând în acel moment că dorea să petreacă mai mult timp alături de familie, după o carieră de peste 30 de ani în industria emisiunilor de televiziune difuzate în segmentul nocturn.



Revenirea lui în televiziune prin intermediul unui talk-show produs de Netflix a fost anunţată în august 2017. Cu acea ocazie, renumitul prezentator TV a spus că papa Francisc şi preşedintele Donald Trump reprezintă principalele sale alegeri în ceea ce priveşte personalităţile pe care ar dori să le invite în emisiunea sa.



Reprezentanţii Netflix spun că noul talk-show va consta în episoade cu durate de 60 de minute, dedicate "unor personalităţi extraordinare pe care David Letterman le consideră fascinante". Interviurile sunt realizate atât în interiorul unui platou de televiziune, cât şi în afara acestuia.



Compania Netflix, care a produs mai multe seriale de mare succes, precum "House of Cards" şi "Stranger Things", este prezentă cu serviciul său de streaming în cele mai multe ţări ale lumii şi are peste 115,6 milioane de abonaţi.