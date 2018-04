Simona Gherghe, momente de panică în direct: „Am crezut că leșin”

Simona Gherghe a povestit prin ce momente de panică a trecut atunci când mama ei a sunat-o la telefon, în timp ce ea se afla în direct la emisiune.

„Mama este gura noastră de oxigen şi este cu noi de când s-a născut Ana. Pot să stau liniştită ştiind că mama este cu micuţa… M-a sunat mama în timpul emisiunii şi nu ştiam ce să fac. Am crezut că leşin. Am pus microfonul în spatele scaunului şi am răspuns. Am crezut că s-a întâmplat ceva. În fiecare moment ştiu ce face copilul meu. ..”, a declarat vedeta la Antena Stars.