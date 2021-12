Primul succes internaţional al lui Florin Piersic: "Am sunat acasă să le spun, iar părinţii mei mi-au zis că ştiau deja, de la Europa liberă"

Actorul a povestit la Antena 3, într-un interviu acordat lui Dan Negru, cum aplauzele nu mai conteneau nici după un sfert de oră.

"Prima ieşire a fost Franţa, apoi spectacole în Israel, dar mai târziu.

Prima dată când am ajuns în Israel, jucasem o piesă de mare succes în România, jucasem 1100 de spectacole. Avem peste 1.224 de spetacole jucate peste tot în Europa şi în România, peste tot.

Urmăreşte interviul lui Dan Negru cu Florin Piersic în ediţia specială din seara de Ajun, începând cu ora 20:00, la Antena 3.

Spectacolul care mi-a adus cea mai mare bucurie în ultima vreme, pentru că jucăm de ani cu casa închisă, atunci jucam "Oameni şi şoareci", rol cu care eu la Viena am avut cea mai grozavă cronică. Asta sună a laudă, eu ştiu asta, dar de ce să nu spun la vâsrta asta fragedă pe care o am.

Cum să joci "Oameni şi şoareci" şi la sfârşitul spectacolului să stau împreună cu colegii mei, la aplauze, 10-15 minute? Nu se mai oprea lumea din aplauze.

Şi a doua zi, apare în cel mai dur ziar din Austria, titlul: "E o bucurie pentru un teatru să aibă un asemenea actor, Florin Piersic în "Oameni şi şoareci".

Măi, copii, din clipa aceea mi s-a făcut rău, am dat telefon acasă cu fisă şi le-am spus că am avut un succes aşa de mare. Şi zice "nu ne povesti, că ştim de la Europa liberă".

Clar este că părinţii mei ştiau, eu eram fericit că am avut un asemenea succes şi de atunci marele meu director Zaharia Stancu, eu l-am adorat, datorită lui am ajuns eu actor la Teatrul Naţional şi asa am ajuns eu să joc la Bucureşti", a povestit actorul Florin Piersic, la Antena 3.





