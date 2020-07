Medic de la Colentina, apel la români: E atât de uşor şi contează atât de mult! Fugiţi din preajma cuiva care o poartă oligofren...

Specialistul atrage atenţia că virusul Sars CoV-2 este foarte contagios, nu toţi cei care îl au prezintă simptome, astfel că e atât de ușor să o porți și contează atât de mult! Nu o aplica sub nas și fugi din preajma cuiva care o poartă oligofren sub nas!", spune medicul Simionescu.

"Poartă mască!

Port profesional mască FFP3, între 8 și 10 ore în fiecare zi, de luni până vineri. Schimb zilnic un număr foarte mare de interlocutori (între 70 si 90), și îi suspectez la nivel individual, căci prea puțini sunt testați. Seara, oglinda nemiloasă crede că mă atacă prin șanțuri pronunțate în obrajii mei, adevărate cratere. E un preț infim, nutresc convingerea că masca MĂ PROTEJEAZĂ și m-am obișnuit cu asta, chiar n-am probleme de self-esteem.

La spitalul nostru (Colentina) îngrijim acum și Covizi și neCovizi. Vom face cu rândul și la STB, la Covizi, în plus cu vizetă și combinezon (în care și la 30 de grade, dar și la 10, te coci, e ca într-o saună umedă, în plus transpiri instant și te deshidratezi).

Masca mă protejează

La sala de operații, dar și în timpul liber, port mască chirurgicală standard. Evit distanțe de sub un metru cu persoane cu care nu sunt foarte apropiată, ca să nu spun intimă (please, fără gânduri aberante, aici e serios!). Respir mai puțin bine prin masca chirurgicală comparativ cu cea FFP3 (cu filtru), dar seara nu am dermografism (șanțuri). Sunt sigură că și aceasta chirurgicală, dar și distanța interumană, MĂ PROTEJEAZĂ! (...)

La role, la tenis și în mașină, nu port mască. La orele când ajung eu să patinez nu e nimeni, la tenis în afară de visele mele împlinite (miercurea asta din nou, da, Monica Niculescu, te respect enorm și te admir și-ți mulțumesc!) joc cu antrenorul care mă trimite în fundul terenului, iar în mașină sunt mai mereu cu gândurile mele și cu muzica.

Scriu aceste rânduri ca un argument în favoarea măștii de protecție.

Nu pune masca sub nas și fugi din preajma cuiva care o poartă oligofren sub nas!

E atât de ușor să o porți și contează atât de mult!

Nu o aplica sub nas și fugi din preajma cuiva care o poartă oligofren sub nas!

Politica chiar nu importă aici, I couldn’t care less! V-am explicat deja că niște pensionari jucau table în parc și sporovăiau politic pe când mă plimbam romantic cu un amic și am tras cu urechea, îngrijorându-mă. Viața nu e un alb sau negru, ești cu ăia sau cu ceilalți și-ți aperi cauza, viața are multe nuanțe de gri!

Are dreptate vocea plăcută și competentă, dar dirigențială, din reclama nesfârșită de la TV. În locul glasului de femeie intelectuală, early 40es, eu aș fi ales o voce matură de bărbat, în RO dă muuult mai bine!

Virusul este foarte contagios și nu toți oamenii infectați vor fi asimptomatici sau vor face o formă ușoară. Depinde de câțiva factori, dintre care cel mai important este gazda.

POARTĂ MASCĂ!", a scris medicul dermatolog Olga Simionescu, luni, pe pagina sa de Facebook.