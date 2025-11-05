Medici din R. Moldova, acuzați de înșelăciune cu diplome de rezidențiat. Surse: Percheziții la Ministerul Sănătății, un consilier vizat

1 minut de citit Publicat la 09:00 05 Noi 2025 Modificat la 09:12 05 Noi 2025

Medici din R. Moldova, acuzați de înșelăciune cu diplome de rezidențiat. FOTO: Hepta

Polițiștii fac percheziții miercuri percheziții la Ministerul Sănătății într-un dosar care vizează fapte de înșelăciune cu diplome de absovire a rezidențiatului. Sunt vizați sunt 12 medici din Republica Moldova, printre care și un consilier superior din Ministerul Sănătății.

Procurorii și polițiștii fac 14 percheziții domiciliare la sediul unei instituții publice și locuințele unor persoane fizice, în București și mai multe județe.

Surse au declarat pentru Antena 3 CNN că sunt percheziții la Ministerul Sănătății, la Centrul operativ pentru situații de urgență.

Potrivit acelorași surse, în anchetă e vizată și Ximena Moldovan, consilier superior în cadrul Direcției Generale Asistență Medicală, Medicină de Urgență și Programe de Sănătate Publică, Serviciul Medicină de Urgență’. Probe de la dosar arată că nu putea fi prezentă fizic la studiile de rezidențiat menționate, având în vedere că, în perioada în care ar fi trebuit să urmeze rezidențiatul cu prezență fizică obligatorie în Republica Moldova, ea era angajată în România, unde se afla în concediu de maternitate și ulterior și-a reluat activitatea în cadrul Ministerului Sănătății, potrivit surelor.

Activitățile au loc într-o cauză penală în care se efectuează cercetări pentru înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.

Ancheta vizează mai mulți medici care au solicitat Ministerului Sănătății recunoașterea titlurilor de calificare ca medic specialist dobândite în Republica Moldova, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” din Chișinău, depunând în acest sens diplomele aferente de medic specialist de absolvire a rezidențiatului. Concret, 12 viitori medici au depus la MS cerere de recunoaștere a rezidențiatului făcut în Moldova. Procurorii zic ca actele depuse sunt false pentru că asta presupunea prezența fizică acolo, dar ei erau în tot timpul ăsta angajați full time în România.

Probele de la dosar conțin indicii că studiile de rezidențiat, care presupuneau prezenta fizică obligatorie a medicilor rezidenți la bazele clinice universitare, nu au avut loc în realitate, în condițiile in care, pe perioada cursurilor de specializare, medicii rezidenți se aflau în România, unde erau salarizați cu normă întreagă. La dosar se află și localizări ale telefoanelor medicilor.

Titlurile de calificare vizau diverse specialități, precum: medicină de urgență, ortodonție, chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, imagistică, chirurgie dento-alveolara, parodontologie.

În cauză au fost emise 12 mandate de aducere.