Melania avea 19 ani și a murit imediat după ce a băut un energizant. Medicii au gasit-o în stop cardio-respirator - Au început manevrele de resuscitare, dar degeaba

Melania Prunoiu, o tânără de doar 19 ani, se afla duminică la domiciliu, unde locuia împreună cu mama ei. Potrivit primelor informații, fetei i s-a făcut rău imediat după ce a băut un energizant.

"Nu stim exact ce s-a întâmplat acolo. Duminică, la noi in Aninoasa, a fost serbare dedicată femeilor. Am aflat seara când s-a terminat totul, că fetița asta a murit. Nu am luat încă legatura cu familia ei, dar o sa mă implic, să îi ajut, ei au o situație mai delicată, parinții despărțiți, au o situație materială precară, o sa ii ajut. Am auzit si eu prin comună că ar fi consumat un energizant. De unde l-o fi luat? Asta e important de fäcut, că o fi fost vechi, cine știe. Îmi pare tare rău de fetița asta, păcat de tinerețea ei", a precizat primarul comunei Aninoasa, Benonie Ștefan.

Fata nu era cunoscută cu afecțiuni medicale și nu a suferit niciodată vreo intervenție chirurgicală. Însă imediat după ce a consumat energizantul, a acuzat dureri mari de cap, stare de vomă și stare generală de rău.

Când ambulanța a ajuns la domiciliul tinerei, aceasta era deja în stop cardio-respirator. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare, din păcate, fără răspuns.

"A venit repede ambulanță. Doamna doctor a venit cu aparate, au resuscitat-o, dar din ce am auzit de la familie, ea nu a mai dat niciun semn. Cică era deja vânătă. Nu s-a mai putut face nimic pentru ea. Nu stiu pe la cât a început să îi fie rău, că dacă mama ei știa, suna săraca imediat, dar cine se gandește că moare un copil așa tânăr, e tragedie mare aici în sat la noi. Dacă o fi băut energizant, trebuie să afle politiștii de unde l-a cumpărat. E interesant de văzut ce mâncăm și bem noi aici, la Aninoasa. Ăștia cred ca iau toate vechiturile și ni le vând nouă. Să ii amendeze, să se sature să ne mai vânda numai porcării", a declarat un vecin al familiei.

Din păcate, medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe nu au mai avut ce să facă pentru tânără, fiind nevoiți să declare decesul, scrie ziartopdearges.ro.

La spital au ajuns și polițiștii argeșeni care au început o anchetă în acest caz. Trupul neînsuflețit al tinerei a fost transportat la Laboratorul de Tanatologie din Câmpulung, unde urmează să i se facă necropsia pentru a se stabili cauza decesului.