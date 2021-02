Avem documentele oficiale care arată că spitalele sunt bombe cu ceas. De la prize defecte şi extinctoare lipsă, la uşi prea înguste ca să intre targa

După tragedia de la Piatra Neamţ, fostul ministru al Sănătăţii, Nelu Tătaru a cerut Inspecţiei Sanitare de Stat să facă o serie de controale în toate spitalele COVID pentru a identifica problemele cu care se confruntă sistemul medical. În acelaşi timp, Societatea Română de ATI şi Comisia ATI demarau propriile controale. Jurnaliştii Antena 3, Sergiu Cora şi Sabrina Preda au intrat în posesia celor trei rapoarte care arată că tragediile de la Piatra Neamţ şi Balş se pot repeta oricând.

Memorandum Societatea Română de ATI şi Comisia ATI

După tragedia de la Piatra Neamț, Societatea Română de ATI (SRATI) și Comisia ATI au înaintat autorităților Statului român (Președenția, Guvernul, Ministerul Sănătății) un Memorandum în care au susținut importanța strategică a rezolvării acestor probleme, pentru a anula vulnerabilitățile sistemice ce transformă spitalele românești în veritabile ’’bombe cu ceas’’.



PROBLEME IDENTIFICATE:

Este cunoscut faptul că în orice incintă medicală în care se administrează oxigen cu scop terapeutic pot apărea condiții propice declanșării unui incendiu (chiar și de la o simplă scânteie),atunci când concentrația de oxigen în aer din respectiva incintă depășește intervalul de 23,5 –25%. Spre exemplu, o banală placă de circuit imprimat (existentă în oricare tip de aparat medical modern), arde incomplet la o concentrație normală de oxigen în aer (21%) sau la o concentrație de 25% dar arde complet și cu o flacără mai mare de 10 cm la o concentrațe de 30% oxigen în aer.

Printre condițiile care favorizează acumularea de oxigen în concentrații periculoase în aer (mai mari de 23,5-25%) și deci cresc riscul unui incendiu grav în spitale, enumerăm:

a. insuficienţa ventilare a incintelor medicale în care se administrează oxigen în concentrații mari (în scop terapeutic) poate duce la creșterea concentrației de oxigen peste limitele de siguranță (din păcate, în România sub 10% dintre spitale benficiază de sisteme de ventilație / AC centralizate care să permită împrospătarea controlatăși permanentă a aerului)

b.lipsa monitorizării continue a concentrației de oxigen în aerul din incintele medicale (cu ajutorul unor senzori / analizoare de oxigen) reprezintă un risc pentru creșterea necontrolată a concentrației de oxigen în aer la valori peste limitele de siguranță și deci favorizează producerea unor incendii(din păcate de analizoare/ / senzori de oxigen beneficiază foarte puține spitale din România).

Rezultatele acţiunilor desfăşurate de DSU/ IGSU

- au fost efectuate 292 de controale la secţiile de ATI din unităţile sanitare

- pe timpul controalelor au fost constatate 1.921 de deficienţe în domeniul apărării împotriva incendiilor dintre care 138 au fost soluţionate

- NU funcţionează instalaţiile de detecţie, semnalizare şi avertizare a incendiilor: la Institutul Naţional de Boli Infecţioase Matei Balş - Corpul S2

Rezultatele controlului Inspecţiei Sanitare de Stat

Asigurarea suprafețelor și distanțelor din secțiile/compartimentele ATI nu se asigură suprafața brută (83%) pentru paturile TI;

- nu se asigură suprafața netă (53%) pentru paturile TI;

- la 71% din secțile de ATI controlate nu se asigură distanțele între paturi (de 2,5 m)



Asigurarea sistemului de ventilație

- la 71% din saloanele de TI nu există sistem de ventilație mecanică prin exhaustare

Asigurarea sistemului de tratare a aerului

- la 60% din saloanele de TI nu există sisteme de tratarea aerului cu 3 trepte de filtre HEPA

Asigurarea rezervei de apă

- la 28% dintre unitatile sanitare controlate nu există rezervor de apă pentru incendii

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE PROF. DR. MATEI BALȘ

- Efectuarea demersurilor privind asigurarea personalului medical pentru functionarea Secției de terapie intensivă copii conform Ord. MS nr. 1500/2009

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE SI TROPICALE DR.VICTOR BABEȘ

- asigurarea unui numar de 12 prize pe ambele parti ale paturilor in toate saloanele

- modernizarea/dimensionarea corespunzatoare a rezervorului de apa pentru incendiu



SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA"

- Compartimentul ATI nu este dotat cu instalatie de ventilația mecanica prin exhaustare si nici cu instalatie de tratare a aerului cu 3 trepte de filtrare HEPA

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CLUJ-NAPOCA

- nu este asigurată rezerva de apa de consum si de incendiu

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANȚA

- Holul sectiei ATI are o latime de 1,8 m, ceea ce nu permite manevrarea patului de TI

- Patul TI achizitionat are o latime de 1m, iar usile saloanelor au o latime de 80 cm, ceea ce nu permite manevrarea patului TI.

- Exista structuri la baza usilor de acces in saloane care impiedica trecerea brancardului sau a patului de TI.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUI

- Nu se asigură circuitele funcționale, spațiile componente ale serviciului ATI - Nu se asigură instalațiile electrice necesare.

Nu se asigură 12 prize amplasate pe ambele părți ale patului. În plus față de consolele inițiale de câte 8 prize, au fost montate prelungitoare cu 6 prize. Nu se asigură lampă articulată pentru desfășurarea diferitelor manevre terapeutice, sonerie de alarmă, prize de telefon.

- Nu există dotarea minimă necesară raportat la 6-12 paturi TI.