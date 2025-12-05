Primăria Capitalei a anunţat semnarea acordului prin care începe, pe cheltuiala sa, renovarea blocului distrus în Rahova

Primăria Capitalei a anunţat semnarea acordului prin care începe, pe cheltuiala sa, renovarea blocului care a explodat în Rahova. Sursa foto: Profimedia Images

Primarul general interimar al Bucureştiului, Stelian Bujduveanu, a transmis, vineri, că instituţia pe care o reprezintă a semnat acordul cu proprietarii din imobilul care a explodat în Rahova prin care Primăria Generală poate demara, pe cheltuiala sa, lucrările de punere în siguranţă a blocului. "Acordul semnat cu toți locatarii ne permite să intervenim integral pe cheltuiala Primăriei, astfel încât lucrările să înceapă rapid și fără birocrație", a declarat Bujduveanu.

"Punem în siguranță blocul din Rahova și redăm oamenilor încrederea că nu sunt singuri în acest moment dificil.

Este un pas esențial într-un moment greu. Știu că oamenii nu se pot întoarce încă acasă și trăiesc în incertitudine. Tocmai de aceea intervenim acum, rapid și profesionist, pe cheltuiala integrală a Primăriei, pentru a elimina riscurile și a deschide calea către soluțiile pe care le merită.

Îmi asum acest proces cap-coadă. Vom lucra transparent, responsabil și cu prioritate absolută pentru siguranța familiilor afectate.

Oamenii rămân în centrul fiecărei decizii pe care o iau", a postat Stelian Bujduveanu pe Facebook.

Revolta oamenilor din blocul explodat în Rahova: "Avem impresia că ne-au abandonat toţi"

Locatarii blocului care a explodat în Rahova au spus, în studioul Antenei 3 CNN, că nu mai au nicio speranţă și că au fost „abandonați" de autorități. Oamenii au povestit drama prin care trec. Acești au acuzat, la mijlocul lunii noiembrie, că Guvernul nu le-a decontat chiriile. Mai mult, banii care ar fi fost strânşi din donaţii de ONG-uri şi parohii nu au ajuns și la ei.

"Simt că nu au suflet pentru noi, nu îi interesează de noi. Nimeni nu spune nimic, nu ne bagă în seamă", a spus o locatară, la emisiunea Sinteza Zilei.

"Suntem ai nimănui. Nimeni nu ne ajută cu nimic. Stăm, nu putem intra în case. Ne-au dat o chirie pe 1 an, după ce facem? Dacă după o lună de zile ne-au uitat, ce se va întâmpla peste două luni, trei luni? Nu fac nimic pentru noi, absolut nimic", a subliniat administratoarea blocului.

Ministerul Dezvoltării anunţa că sprijină financiar reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei din Bucureşti,, fiind iniţiat un proiect care permite modificarea cadrului legislativ pentru finanţarea lucrărilor de demolare şi de realizare a unei construcţii noi. Tot el spunea atunci că noile apartamente construite vor fi date cu chirie chiar foştilor proprietari, provocând astfel indignarea oamenilor.