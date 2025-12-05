O cisternă încărcată cu motorină a luat foc pe autostrada A1: Trafic blocat pe sensul spre Piteşti

Din fericire, nu a existat pericol de explozie. Sursa foto: Agerpres

Două echipaje de pompieri intervin în aceste momente pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, după ce o cisternă încărcată benzină a luat foc la kilometrul 43, în apropiere de localitatea Vânătorii Mici, pe sensul de mers spre Piteşti traficul auto fiind blocat, potrivit Agerpres.

"ISU Giurgiu a fost solicitat în această după-amiază să intervină pe A1, la kilometrul 43, sensul de mers către Piteşti, în apropierea localităţii Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu, după ce la o autocisternă încărcată cu motorină a fost semnalat un incendiu la una dintre roţi. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Bolintin Deal, cu două autospeciale de stingere pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor", a declarat vineri, pentru AGERPRES, purtătoarea de cuvânt a ISU Giurgiu, Nicoleta Beianu.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Poliţiei Române, traficul este oprit pe sensul de mers Bucureşti-Piteşti, în apropierea localităţii Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu, după ce o autocisternă a oprit pe banda de urgenţă pentru că una dintre roţi a luat foc.

Nu sunt persoane care să necesite îngrijiri medicale.

Nu sunt semnalate scurgeri de substanţe periculoase, nici pericol de explozie, dar pompierii giurgiuveni asigură măsurile de prevenire a incendiilor pe toată perioada cât încărcătura de combustibil va fi transferată în altă cisternă.

Potrivit unor surse apropiate evenimentului, cisterna la care a fost semnalat incendiul ar fi încărcată cu o cantitate de aproximativ de 24 de metri cubi de motorină.

Poliţia estimează reluarea circulaţiei rutiere după ora 15:00.