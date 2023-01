Mesajul controversat al lui Andrew Tate după ce a fost scos din arest pentru a fi dus la spital: "Am fost atacat de Matrix"

Britanicul Andrew Tate a scris pe Twitter că „a fost atacat de Matrix”, făcând aluzie la informațiile apărute în presă despre starea lui de sănătate.

Andrew Tate a fost dus ieri la un spital din București pentru a fi văzut de un medic specialist. Aici, i s-au făcut mai multe analize. Ulterior, acesta a fost dus înapoi în arestul Poliției Capitalei unde va rămâne până mâine,când speră să obțină eliberarea.

"Am fost atacat de Matrix. Dar ei au înțeles greșit. Nu poți ucide o idee", este mesajul lui Andrew Tate, de pe contul său de Twitter.

The Matrix has attacked me.



But they misunderstand, you cannot kill an idea.



Hard to Kill.https://t.co/eBRKw7mabU pic.twitter.com/NmO1VbjqCo