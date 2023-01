Mesajele dintre Andrew Tate şi o femeie care l-a acuzat de viol, făcute publice: "Sunt cea mai deșteaptă persoană de pe planeta asta nenorocită"

Andrew, fratele mai mare dintre cei doi fii ai familiei Tate fost acuzat de viol şi în 2012, el fiind anchetat între 2015 și 2019, fără ca dosarul să ajungă în instanţă.

Cu ocazia arestării sale din România, femeia care l-a acuzat atunci a făcut publice mesajele dintre ea şi Andrew, în care acesta îi spunea că "îi place să o violeze" sau în care se compara cu un monstru.

Mesajele au fost obținute de jurnaliștii de la Vice News.



Amelia, a povestit că ea și Tate se cunosc din 2009.

These are recreations of WhatsApp messages sent by Andrew Tate, made on Wednesday January 11 by VICE World News, to avoid publishing details that could identify the complainant. pic.twitter.com/L62UvvuKwR

"În prima noapte în care m-a dus-o la apartamentul lui, am fost violată pentru că am refuzat să întrețin relații sexuale cu el. M-am ridicat și m-am uitat la el întrebându-l: Ce s-a întâmplat?'. Iar tipul pur și simplu mi-a zis: Doar dezbat dacă ar trebui să te violez sau nu", a povestit Amelia.

Ea a spus că Tate a strangulat-o și violat-o după acest moment, spunându-i că este "proprietatea" lui și întrebând-o "cui îi aparții?".

Tate a făcut frecvent comentarii referitoare la faptul că femeile ar fi proprietatea bărbaților și a pledat pentru violența contra lor, în numeroasele sale înregistrări video care au fost răspândite de fanii și abonații săi de la "Hustler Academy", seria sa de cursuri online.

Șase luni mai târziu, femeia a făcut plângere la poliție și a fost contactată de polițiști din Hertfordshire, care căutau dovezi în ancheta legată de Tate. Atunci, ea le-a predat telefonul cu mesaje de la Andrew, primite după agresiune, scrie sursa citată.

Among the dozens of messages and voicenotes that Tate sent the woman is a voicenote in which he says, “Am I a bad person? Because the more you didn’t like it, the more I enjoyed it. I fucking loved how much you hated it. It turned me on. Why am I like that?” pic.twitter.com/drAFHkvf2d