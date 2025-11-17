Mesajul emoționant al Alexandrei, adolescenta rănită în explozia din Rahova: „Tot ce am făcut a fost să dorm și a urmat un coșmar”

Alexandra a căzut de la etajul 7 la etajul 5 după explozia din Rahova. Foto: Getty Images

Adolescenta de 17 ani, care a căzut de la etajul 7 la etajul 5 atunci când blocul din Rahova a explodat, a trimis redacției Antena 3 CNN un mesaj emoționant în care povestește cum arată viața ei de la tragedia care a schimbat totul pentru zeci de familii.

„Tot ce am făcut a fost să mă bag la somn și ce a urmat a fost un coșmar care încă nu s-a terminat. Puteam să mor, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ținut în viață. Dar nu numai lui Dumnezeu îi mulțumesc, de asemenea și mamei mele. Dacă nu era ea, eu nu mai trăiam.

Tot ce-mi amintesc este mama care mă striga și le arăta pompierilor care nu voiau să o asculte unde sunt. Am văzut-o și am auzit-o și am ridicat și eu mâna și am strigat cât de tare am reușit înapoi.

După îmi amintesc că am văzut în blocul alăturat un bărbat și o femeie care aveau geamul spart și se uitau la mine din apartamentul lor. Îmi amintesc vag discuția cu pompierul care m-a salvat și căruia îi sunt profund recunoscătoare. Știu că i-am zis că nu-mi simt picioarele.

Nu doresc nimănui să treacă prin așa ceva din cauza unor oameni incapabili și iresponsabili. Pe cei vinovați i-aș pune doar o săptămână în locul meu ca să simtă pe pielea lor cum este să fii mobilizat din două în două ore, de pe o parte pe alta, de către alte persoane. Să fi transferat cu cearceaful de pe un pat pe un fotoliu mobil pentru a merge la proceduri și invers, să fie sondați din șase în șase ore pentru a li se goli vezica urinară, să i se facă clismă în fiecare seară pentru a putea avea defecație, să fie spălați pe cap și pe corp de către părinți sau de către alte persoane, să suporte tratamentul administrat, analizele care se recoltează în mod frecvent, nemaivorbind de procedurile zilnice care sunt epuizante și să trăiască cu incertitudinea că viața lor nu va mai putea fi niciodată la fel.

Eu și familia mea suntem într-o situație pe care nu ne-am ales-o și n-am greșit cu nimic să fim în ea. Doar am plătit taxe și am cotizat pentru un stat care doar se împiedică în birocrație și caută vinovați în loc să găsească și să ofere soluții. Asta este o mică imagine din tabloul în care trăiesc de o lună de zile încoace.

Tot ceea ce vreau este să-mi reiau viața de dinainte, să pot dansa din nou și să fiu 100% independentă și în siguranță în căminul pe care îl aveam cu familia mea și ca părinții mei să aibă viețile lor normale cu job și tot ce înseamnă și surorile mele să poată să-și reia viața normală de copii”, a scris tânăra, în mesajul său.

„Dragă Alexandra, dacă te uiți în seara asta la emisiune, vreau să spun că sunt foarte impresionat de mesajul tău, desigur, și sunt foarte mândru de tine, ești pentru mine mai mult decât o supraviețuitoare. Nu mulți trec prin astfel de încercări, iar tu până acum ai dovedit că ești foarte puternică și trebuie să fii puternică până la capăt. Medicina de astăzi este una care oferă soluții pe care nu le știam până ieri, alaltăieri și cred că trebuie făcute toate eforturile ca tu să te poți recupera și dacă o să pot să ajut cu ceva, am să o fac. Cât despre părinții tăi și despre prietenii tăi și familia voastră mai mare din blocul din Rahova, uite, vorbim în această seară, dar să știi că pentru mine și pentru noi, toți cei care știm povestea ta, care știm mai multe decât s-a spus public, ești un copil absolut extraordinar și ești un erou al nostru. Să ai multă forță să ai multă încredere în Dumnezeu și în părinții tăi și în medici și sunt convins că această situație grea o vei depăși”, a afirmat, la rândul său, realizatorul Mihai Gâdea.