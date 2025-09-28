Mesajul liderului PAS, Igor Grosu, către opoziția pro-rusă de la Chișinău: „Să vă gândiți la viitorul acestei țări”

Președintele PAS, Igor Grosu. Foto: Agerpres

Preşedintele Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), Igor Grosu, care deţine şi funcţia de preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova, a transmis, duminică seară, după închiderea secţiilor de votare pentru alegerile parlamentare, un mesaj către partidele pro-ruse, cerându-le acestora să evite acţiunile de destabilizare a ţării, informează Agerpres.

El a declarat, într-un briefing de presă, că opoziţia din Moldova ar trebui să se gândească „la viitorul acestei ţări şi nu la interesele egoiste de partid”.

„Către acei actori politici, electorali, care încearcă să transmită mesaje de destabilizare, o recomandare pe gratis: vă rog să vă gândiţi la cetăţenii Republicii Moldova în primul rând, la viitorul acestei ţări şi nu la interesele egoiste de partid. Sigur că instituţiile noastre de drept vor face tot ce este necesar pentru a păstra liniştea şi stabilitatea pentru buna desfăşurare a procesului electoral”, a afirmat Grosu.

El a refuzat să facă declaraţii despre rezultatele estimate ale alegerilor, susţinând că aşteaptă informaţiile oficiale de la Comisia Electorală Centrală (CEC).

„În cursul zilei de astăzi am văzut şi tentative de interferenţe în procesul electoral din partea grupărilor criminale susţinute de Federaţia Rusă, încercări de a destabiliza situaţia, alarme cu bombă, alte provocări, pe care le-am văzut atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi în afara ţării. O să aşteptăm mai multe detalii din partea instituţiilor de drept şi a Comisiei Electorale Centrale, rugăm răbdare şi calm pentru a urmări procesul electoral în continuare în afara ţării. În Vest, secţiile de votare sunt în continuare deschise. De aceea, profit de ocazie să mă adresez către moldovenii din diaspora să folosească aceste ore pe care le au la dispoziţie pentru a merge şi a vota pentru viitorul Republicii Moldova. Către membrii birourilor secţiilor de votare o să am o rugăminte, să fie vigilenţi până la închiderea secţiilor de vot şi în procesul de numărare a voturilor”, a adăugat preşedintele PAS.