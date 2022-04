Mesajul sfâșietor al părinților a căror fetiță suferă de boala Wilson: "E una dintre cele mai mari încercări din viața noastră"

Inițial s-a crezut că această fetiță de 5 ani are acea hepatită misterioasă care se răspândește în lume. Mama fetiței a vorbit, într-un interviu acordat reporterului Antena 3 Cristina Ștefan, despre drama prin care trece familia sa.

"Prima dată când ne-am dus la spital mi s-a spus că are hepatită A. Ulterior, am făcut multe teste și au zis că nu este - a ieșit negativă. După două săptămâni mi s-a spus că ar avea boala Wilson, dar că nu este ceva sigur. Au repetat testele, nu ne-au spus sigur dacă are sau nu și aici când am venit mi s-a spus că are boala Wilson.

A fost greu, pentru că ea este mică, e firavă, esta slăbită. Vă dați seama, după atâta timp în spital nu este ușor", a spus mama micuței.

Aceasta transmite un mesaj și familiei donatorului

"Mulțumim părinților donatorului care ne ajută", a spus femeia cu lacrimi în ochi,

Medicii au prelevat, astăzi, organele tânărului de 17 ani care va fi donator pentru fetiţa de 5 ani. Operaţia de prelevare are loc la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe. Inima va fi transplantată la Târgu Mureş, iar rinichii la Cluj.

"Noi suntem obişnuiţi cu astfel de situaţii mai complicate, tragice de multe ori, dar este mare lucru că se reuşeşte totuşi salvarea unui copil”, a declarat medicul, referitor la situaţia fetiţei de 5 ani internată la Fundeni cu Boala Wilson, potrivit News.ro.

Donatorul este un băiat de 17 ani din Sfântu Gheorghe care a intrat în moarte cerebrală după ce a suferit un traumatism toracic.