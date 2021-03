Metatitle:  Cele mai impresionante stațiuni de cazino

Cele mai mari stațiuni de cazinou din lume

Pentru majoritatea pasionaților de jocuri de noroc, a avea un spațiu luxos și extravagant dedicat lor, în care se pot relaxa la sloturile sau jocurile de cărți preferate reprezintă un vis devenit realitate.

În fond, asta și urmăresc cele mai elegante resorturi de cazino – să ofere o experiență completă, să îi atragă pe jucătorii din toate colțurile lumii cu servicii peste medie și acces la cele mai impresionante facilități.

Iată cele mai mari stațiuni de cazinou din lume și motivele pentru care ar trebui să le treci pe wish list-ul tău:

#1 Foxwoods Resort Casino (Connecticut, SUA)

Foxwoods Resort Casino este numele unui hotel și al unui complex de cazinouri cu o arie de peste 840 000 m2. Vorbim de 6 cazinouri localizate într-o rezervație din Ledyard, Connecticut, deținute și operate de un trib amerindian (Mashantucket Pequot Tribal Nation).

Cu peste 250 mese dedicate jocurilor de șansă și de cărți (blackjack, ruletă, craps, poker, bingo, keno), dar și 5500 sloturi mecanice, resortul impresionează mai ales prin mărimea sa și prin varietatea ofertei. Tocmai de aceea este și clasat pe locul #4 în topul celor mai mari cazinouri din lume.

Resortul oferă acces clienților și la restaurante, buticuri, mall-uri, hoteluri și săli de jocuri video dedicate copiilor și adolescenților. Mai mult, acesta a găzduit cele mai mari evenimente din domeniul artelor marțiale – FC Fight Night: Jacaré vs. Mousasi și World Series of Fighting 20: Branch vs. McElligott.

#2 Wynn (Las Vegas)

Nu puteam avea un top al celor mai mari stațiuni de cazino din lume fără a include și unul dintre cele mai luxoase resorturi din Las Vegas, Nevada. Wynn Las Vegas sau, simplu spus, Wynn este un resort extravagant în valoare de 2.7 miliarde de dolari, cuprinzând hoteluri, vile, un centru de convenții, dar și un cazino impresionant care ocupă o suprafață de 10 300 m2.

Atât resortul, cât și cazinoul Wynn au fost premiate în mod repetat de revista Forbes cu 5 stele la cateogoriile hotel, restaurant și spa. Cazinoul impresionează prin tematica florală, eleganță și artă, curprinzând saloane speciale dedicate clienților care pariază mize mari, dar și săli de jocuri cu piscină, pariuri sportive la cele mai înalte standarde și o cameră de poker renumită în Las Vegas.

Aici poți să te distrezi și la peste 1800 sloturi mecanice (Wheel of Fortune, Monopoly, Blazing 7’s) dar și la jocuri de masă și cărți live (blackjack și ruletă live).

#3 Resorts World Sentosa (Singapore)

Resorts World Sentosa (RWS) este numele unui resort localizat pe insula Sentosa din Singapore, cuprinzând două cazinouri, un parc tematic și două parcuri marine. Resortul valorează 6.59 miliarde de dolari, fiind una dintre cele mai scumpe clădiri construite vreodată în Singapore și se întinde pe 49 hectare. De la hoteluri și restaurante fine dining, până la săli de jocuri, resortul are câteva ceva toate categoriile de clienți.

Cazinoul are o suprafață impresionantă de 15 000 m2 și este deschis turiștilor cu vârsta de peste 21 ani, însă localnicii trebuie să plătească o taxă de 150 dolari zilnic pentru a intra. Cazinoul cuprinde atât săli de jocuri destinate publicului larg, cât și camere private pentru high rolleri.

#4 The Cove (Atlantis Paradise Island, Bahamas)

The Cove este numele unui resort de lux localizat între două plaje private de pe insula Atlantis din Bahamas. Acesta cuprinde 600 apartamente de lux, piscine private, restaurante, baruri, parcuri acvative și, nu în ultimul rând, un cazino.

Cazinoul Atlantis impresionează mai ales prin varietatea ofertei, de la evenimente și turnee private la promoții similare celor pe care le regăsim la cazinouri online (ex: puncte bonus și runde de joc gratuite).

Cazinoul are 85 mese destinate jocurilor de masă și cărți (blackjack, baccarat, mini-baccarat, craps, ruletă, Three Card Progressive Poker, Ultimate Hold’em Progressive Poker), dar și peste 750 sloturi mecanice, printre care se numără și titluri ca Shadow Diamond, Dragon Rising sau Super Rise of Ra.

#5 The Venetian Macao

Încheiem lista noastră cu The Venetian Macao, un hotel și resort de lux localizat în Macau și deținut de una dintre cele mai mari companii din domeniul jocurilor de noroc din lume, Las Vegas Sands. După cum sugerează și numele, inspirația pentru design-ul acestui cazino este orașul Veneția din Italia.

The Venetian Macao deține un număr impresionant de recorduri, printre care se numără și al doilea cel mai mare cazino din lume și a 7-a cea mai mare clădire din lume.

Resortul are o mărime totală de 980 000m2 și a fost creat în imaginea unui alt cazino faimos din lume, The Venetian Las Vegas. Resortul cuprinde peste 3000 apartamente, spații de convenții, spații retail și, nu în ultimul rând, săli de jocuri.

Cazinoul măsoară 50 700m2 și cuprinde 6000 sloturi mecanice împărtite în săli de gaming tematice (Golden Fish, Red Dragon și Pheonix), alături de 800 mese destinate jocurilor de masă, dar și o arenă specială dedicată evenimentelor sportive – Cotai Arena.

Oricine poate intra în acest cazino, dacă are vârsta de peste 21 ani iar, un lucru mai puțin știut este faptul că The Venetian găzduiește câteva jocuri de cazino exclusive pe care nu le putem găsi altundeva în lume – Fast Action Baccarat și Dragon Tiger Fortune Spin.

