Zeci de metri cubi de lemne confiscate scoase la licitaţie de ANABI la preţul de 305 lei/mc

Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a scos la licitaţie zeci de metri cubi de lemne confiscate, iar preţul este de numai 305 lei/mc.

Sursa foto: ANABI

Licitaţia are loc în data de 17 noiembrie 2022, în intervalul orar 08.30 - 15.00 la sediul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

În total, ANABI scoate la licitaţie 38,641 metri cubi de lemn rotund esenţă răşinoase (molid).

Potrivit anunţului, lemnul nu a trecut prin niciun proces de prelucrare după recoltare. Este în starea de la recoltare (dată aproximativă octombrie-noiembrie 2021), în coajă, curățat de crengi şi retezat la lungime. Stocul cuprinde 165 repere de diametre și lungimi diferite, cu volumul total de 38,641mc.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 9,931 de lei (257 lei/mc) fără TVA, ceea ce înseamnă că preţul final este de 305 lei/mc.

Conform ANABI, locul de predare al lemnului scos la licitaţie este Ocolul Silvic Poieni, comuna Ruscova din judeţul Maramureş.

"Costurile ocazionate de preluare și costurile de emitere a documentelor de însoțire a materialului lemnos (avize însoțire) sunt în sarcina viitorului adjudecatar.

Potrivit art. 29 alin. (2) din Legea nr. 318/2015 modificată şi completată prin Legea nr. 230/2022, pretul bunului sau al bunurilor adjudecate se achită în termen de cel mult 5 zile lucrâtoare de la momentul adjudecârii (Nu sunt acceptate măsuri alternative, de exemplu plata in rate sau derogări de la termenul de platã).

Participarea la licitatie, fie personal, fie prin reprezentant, este conditionatã de inregistrarea pe platforma ANABI dedicată licitaţiilor publice desfăşurate prin mijloace electronice până la data de 10.11.2022 ora 15:00, unde, pe baza datelor de identificare, se atribuie un cod unic si o parolã.

La înregistrare trebuie furnizate Agentiei in mod obligatoriu urmätoarele elemente:

a) datele de identificare:

a1. In cazul ofertantului persona fizica: numele, prenumele, domiciliul fiscal, codul numeric personal sau numárul de identificare fiscalã, numar de telefon, adresa de e-mail. Se va atasa copie/scan de pe actul de identitate/act de inregistrare etc. Persoanele fizice sträine vor atasa copie/scan de pe actul de identitate, pasaport, numárul de identificare fiscalã etc.

a2. În cazul ofertantului persoanã juridicã: denumirea, domiciliul fiscal, codul deidentificare fiscala, numar de telefon, adresa de e-mail. Se va atasa copie/scan de pe certificatul unic de înregistrare, precum si de pe Extrasul din Registrul Comertului (extras RECOM). Persoanele juridice straine vor atasa actul de inmatriculare tradus în limba românã, precum si Extras din Registrul autoritati competente din care sá rezulte reprezentantii persoanei juridice, tradus in limba românã.

b) imputernicirea persoanei care il reprezintã pe ofertant, dacà este cazul;

Pentru persone fizice care reprezinta alta persona fizica: Se va atasa împuternicire în formã autenticã notarialã/împuternicire avocatialã; Pentru persoane fizice care reprezintã o persoanã juridica si nu detin calitatea de asociat, angajat: Se va atasa imputernicire in formã autenticã notarialã/împuternicire avocatialã; pentru persoane fizice care reprezintã o persona juridica (inclusiv asociatii, fundatii sau persoane fizice autorizate) si detin calitatea de angajat: Se va atasa

Imputernicire emisã, semnatà si stampilatà de reprezentantul/administratorul desemnat al persoanei juridice.

c) bunul mobil pentru care liciteazã;

d) oferta de cumpârare reprezentând cel putin pretul de pornire al licitatiei;

Sunt admise la licitatie ofertele care ating cel putin pretul de pornire, înregistrate pânã la termenul prevazut in aunt. Daca exista o oferta de cumpárare mai mare decât pretul de evaluare, licitatia incepe de la acest pret", se mai arată în anunţul licitaţiei ANABI.