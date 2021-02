Eroul care i-a salvat viaţa unei fete de 14 ani la metrou este fiul unui fotbalist din Generaţia de Aur. "Am avut lacrimi în ochi şi un nod în gât!"

Răzvan Lupu (foto, dreapta), fiul fostului mare fotbalist Dănuţ Lupu, este unul dintre cei doi oameni care au intervenit decisiv, miercuri, în staţia de metrou Dristor şi au reuşit să o tragă pe fată din faţa trenului cu câteva fracţiuni de secundă înainte de a fi prea târziu.

Imaginile surprinse de camera de supraveghere sunt relevante: minora sare pe şine apoi se ridică, cu o atitudine confuză, de parcă ar fi vrut să revină aspura deciziei de a sări.

O femeie de pe peron observă scena şi îi face semn să vină spre bordura peronului. Răzvan Lupu vede ce se întâmplă din afara limitei de cadru a camerei de supraveghere. În mai puţin de o secundă, tânărul este la marginea peronului, în genunchi, cu mâna întinsă către fata aflata în calea trenului.

Bărbatul o trage cu forţă pe fată: forţa tracţiunii, la care se adaugă şi efortul celeilalte femei, o saltă, practic, pe minoră de pe şine. Aceasta este adusă pe peron exact la timp. Dacă intervenţia celor doi ar fi întârziat fie şi câteva fracţiuni de secundă, fata ar fi fost lovită în plin de garnitura de metrou.

Răzvan Lupu a povestit experienţa trăită miercuri într-un interviu acordat Adrianei Bahmuţeanu

Viaţa fetei salvate la metrou, salvată de o decizie luată de Răzvan Lupu cu câteva minute mai devereme

"Am fost cu prietena la Mall, să ne plimbăm. Era frumos afară. Ulterior am vorbit cu tata să ne vedem. El era la Unirii.

Iniţial, am zis să mergem acasă, să luăm maşina. Pe drum, am zis - mai bine, hai să luăm metroul 2 staţii.

Ne-am răzgândit şi am luat metroul. Presupun că fata a avut noroc că am fost acolo şi am reuşit să o salvez. Un copil de 14 ani.

Răzvan Lupu: Am avut lacrimi în ochi şi un nod în gât când am văzut filmarea

N-am vâzut în viaţa mea - şi fac 33 de ani mâine-poimâine - atâta goliciune în ochii unui om.

Din câte am înţeles, după ce şi-a revenit din traumă, ar fi avut nişte probleme în familie. Nu s-ar fi înţeles cu părinţii. Părinţii urmau să divorţeze sau au divorţat şi erau la tribunal. Nu se înţelegea bine cu tatăl. Undeva, acolo, sunt nişte probleme. Nu e la prima tentativă.

După ce am văzut filmarea de mai multe ori, am avut avut lacrimi în ochi şi un nod în gât; am mai vorbit cu unul, cu altul - şi ştiau cine sunt - şi e dureros ca, la 14 ani, după ce ai mai avut tentative de suicid, să nu ai sprijinul unui psiholog sau al părinţilor.

E dureros că lumea a devenit mai rece, mai distantă iar umanitatea s-a pierdut undeva pe drum", a spus Răzvan Lupu.

