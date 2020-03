Mihai Chirica, prima reacţie după accidentul în care a fost implicat la Iaşi: „Am trecut o cumpănă. Puteam fi în scaunul cu rotile”

„Am trecut o cumpănă, în care poți vorbi despre cât de fragilă este viața. Tocmai terminasem evenimentul "Atipic Beauty", unde cele mai multe femei frumoase erau în scaunul cu rotile din cauza unor accidente de circulație. Toate erau triste, dar aveau dorința de a merge mai departe. Astăzi e 8 Martie, sigur ar fi vrut să sărbătorească altfel, dar soarta așa a decis…

Ieri puteam fi ca ele, în scaunul cu rotile. Dumnezeu mi-a mai dat o șansă și-I mulțumesc pentru asta. Toți suntem bine, nimeni nu e rănit, iar mașinile se pot repara. De la Atipic Beauty am urcat la stadion să urez succes echipei, la pauză am decis să trec prin cartierul Alexandru cel Bun, să văd echipele care lucrau la marcajele rutiere… iar despre circulație… și am ajuns aici…

Conduc prudent de peste 27 de ani fără niciun incident, nu am lovit și nu am fost lovit de nimeni. Dar așa este soarta… mă bucur că și celelalte două persoane din celălalt vehicul nu au pățit ceva deosebit. Sunt tineri, chiar foarte tineri și nu-i voi părăsi la greu pentru că puteam pleca cu toții pe un alt destin.. . Nu cred că au vrut să treacă prin asta și voi sta lângă ei.

PS: Ca sa nu apăra dubii testul etilotest a înregistrat 0 pentru amândoi, iar la măsurarea mea celălalt șofer a fost martorul Poliției.

Vom trece și peste acest necaz!

În încheiere vreau să urez tuturor femeilor un sincer La mulți ani! Prețuiți viața și pe cei dragi de lângă voi!”, a scris Mihai Chirica pe contul său de Facebook.