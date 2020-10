Mihai Chirica, primarul din Iaşi, a fost depistat pozitiv cu COVID-19

Mihai Chirica, primarul din Iaşi, a anunţat pe pagina sa de Facebook că este infectat cu noul coronavirus. A făcut testul joi şi nu prezintă simptome.

"Fidel promisiunii făcute de a fi întotdeauna sincer cu dumneavoastră, concetățenii mei, vreau să vă anunț că am fost depistat pozitiv la testul pentru COVID-19. Am făcut acest test după ce am aflat că o parte dintre colegii de muncă din primărie au contractat noul coronavirus.", este mesajul lui Chirica de pe reţeaua de socializare.

Primele cazuri de Covid-19 din Primăria Iași au fost confirmate încă de săptămâna trecută

Alături de edil, au mai fost confirmați pozitiv și viceprimarul Gabriel Harabagiu, șeful Direcţiei Relaţii Publice şi Transparenţă Decizională, dar și funcționari din Primărie. Deocamdată nu se știe exact sursa focarului, scrie presa locală.

"Vă anunț că m-am izolat, ma simt normal și că în următoarea perioadă voi urma schema de tratament recomandată de specialiști pentru a ține boala sub control."

"Imediat ce medicii vor considera că m-am vindecat, mă voi întoarce la muncă. Până atunci, îl desemnez pe domnul viceprimar Radu Botez pentru a prelua atribuțiile de primar, coleg cu care ma voi consulta permanent."

"Este un moment foarte bun pentru a repeta îndemnurile de a fi responsabili și solidari în această perioadă atât de dificilă pentru toți."

"Dragi ieșeni, aveți grijă unii de ceilalți , feriți-vă de boală și nu uitați ca sănătatea e un dar.", a încheiat mesajul pe reţeaua de socializare edilul Iaşului.