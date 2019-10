Mihai Constantinescu a murit. Compozitorul Marius Țeicu, despre moartea artistului: "Nu-mi vine să cred. S-a rupt o bucată din mine, din toată tinerețea mea"

Mihai Constantinescu a murit la vârsta de 73 de ani. S-a stins din viață marţi seară, la Spitalul de Urgenţă Floreasca, a declarat, purtătorul de cuvânt al unităţii medicale, dr. Bogdan Opriţa.

Mihai Constantinescu a murit. "În jurul orei 19,00 s-a constatat decesul", a spus medicul.

Mihai Constantinescu a murit. Compozitorul Marius Țeicu și-a exprimat regretul pierderii marelui artist Mihai Constantinescu, alături de care a cântat și compus ani de zile.

Mihai Constantinescu a murit. "E un moment foarte greu, nu-mi vine să cred. Toți am sperat că se va întâmpla o minune, așa cum s-a întâmplat și cu Gabi Cotabiță. Ne știam de când eram colegi, de foarte mult timp. Am cântat împreună, el a fost solistul nostru. Ne-am dat seama de ce talent are, mergea prin toate țările, era cap de afiș. Era ca un vulcan, compunea aproape zilnic. Foarte, foarte talentat. Am cântat împreună mulți ani de zile în țară și în străinătate, am fost în multe emisiuni împreună. Mie nu-mi vine să cred. Mi-e atât de greu. S-a rupt o bucată din mine, din toată tinerețea mea, toată cariera mea", a spus Marius Țeicu la Antena 3.