Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine

Mihai Gâdea, după haosul de la mobilizarea rezerviştilor: "E o bătaie de joc naţională. Să vedeţi ce păţeşte această coaliţie cu mine". Sursa foto: Antena 3 CNN

Mihai Gâdea, realizator Sinteza Zilei şi CEO Antena 3 CNN, a comentat haosul provocat de mobilizarea rezerviştilor din Bucureşti şi județul Ilfov. Acesta a criticat dur modul dezastruos în care Armata a organizat aceste exerciţii şi a cerut demisii din vârful Guvernului, în urma isteriei generate de un moment critic pentru securitatea ţării noastre.

"Mie mi se pare inadmisibil că, până la această oră, n-a ieşit nimeni de la vârful statului să spună: Ne cerem scuze! În momentul în care faci o astfel de mobilizare şi iese aşa, cineva trebuie să plece. Dacă nu pleacă până mâine cineva care a organizat treaba asta, toţi din Ministerul Apărării, atunci trebuie să plece ministrul. Dacă nu pleacă ministrul, atunci să plece prim-ministrul.

Cum e posibil aşa ceva să fie în România, să se isterizeze lumea, chemaţi de pe o zi pe alta, trimişi la alte adrese? Chiar toată lumea asta a ajuns în situaţia în care nu mai spune nimeni nimic, pentru că zic ăia cu dezinformarea? Cu respectul în această ţară, cu modul în care tratezi cetăţenii când ai război la graniţă...", a spus Mihai Gâdea, miercuri seară.

Realizatorul Sinteza Zilei a precizat că organizarea dezastruoasă a celor din MApN ne-ar putea duce cu gândul şi la alte scenarii:

"Asta este o bătaie de joc naţională şi eu m-am săturat! De aici încolo să vedeţi ce păţeşte această coaliţie cu mine şi cu noi. Am făcut tot ce am putut pentru ţară. De acum încolo toţi cei care sunteți şmecheri, cu funcţii, aveți toată puterea pe mână, trebuie să faceţi treabă şi să nu vă bateți joc de oamenii ăștia.

Apropos, până la ora asta, Armata a depus vreun raport la CSAT cu ce s-a întâmplat la alegeri? Întrebarea este: nu cumva cineva din zona... aia... a făcut toată această demenţă în România tocmai ca să isterizeze lumea sau e vorba doar de prostie, prostie, prostie?

În momentul în care spune că ne atacă ruşii, că e război hibrid, să faci o bătaie de joc de felul ăsta, te întrebi dacă nu cumva cineva a servit-o cu mâna. Nu cred că suntem într-atât de nebuni. Dar după ziua asta, aş vrea să văd disciplina, în Armata. Hai, afară! Cine au făcut astea, afară!

Dacă în România se mai întâmplă o dată, vinovaţi sunt cei care se află în vârful Guvernului".

MApN a explicat de ce a făcut mobilizarea de pe o zi pe alta

Reprezentanţii MApN susțin că ordinele nu au fost transmise din scurt și că rezerviștii sunt puși la curent cu procedurile și condițiile de tragere și nu sunt trimişi la război, așa cum se dezinformează în spaţiul online. Rezerviștii care nu se prezintă la apel riscă amenzi de până la 1.200 de lei.

Rezerviştii sunt evaluaţi psihologic şi fizic, după care primesc echipament militar. Ulterior, ei merg în poligoane, unde se efectuează execiţii de tragere. Sunt aproximativ 10.000 de rezervişti chemaţi zilele acestea la unităţile militare din Bucureşti şi Ilfov.

Un reprezentant MapN a făcut următoarele precizări în cadrul interviului oferit pentru Antena 3 CNN: "Nu este dat prea din scurt. Noi, în cazul exerciţiului încercăm să simulăm cât mai mult o situaţie apropiată de cea reală. Într-o situaţie reală, ordinul de chemare la mobilizare specifică e de îndată. Deci, nu are un termen. (...). Pentru a putea simula o situaţie reală, acesta este termenul în care noi prevedem planificarea lui: 24 de ore".

Exerciţiul de mobilizare a început pe 12 octombrie şi va continua până pe 20 octombrie.