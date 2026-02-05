Mihail Mîțu este noul ambasador al Republicii Moldova în România. Maia Sandu a semnat decretul de numire

Mihail Mîțu a fost de Protocol, în Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova / sursă foto: facebook - Mihail Mîțu

Republica Moldova va avea ambasadori noi în România, Ucraina, Franţa şi China, iar Mihail Mîţu va fi noul ambasador în România. Decretele şefei statului, Maia Sandu, privind numirea acestora, au fost publicate joi în Monitorul Oficial, potrivit news.ro.

Victor Chirilă, actual ambasador la Bucureşti, va ocupa postul de ambasador în Ucraina. Chirilă ocupă postul de ambasador în România din noiembrie 2021.

Mihai Mîţu este născut în 1983 şi din 2022 deţine funcţia de secretar General în Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene de la Chişinău.

În perioada 2021 - 2022, a fost şef de Protocol, în Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova, iar anterior, timp de doi ani, a fost consilier în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în România.

Între 2013 şi 2016, a deţinut funcţia de consul în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii.

Conform decretelor smenate de preşedintele Maia Sandu, Vladislav Kulminski, ambasador al Republicii Moldova în SUA, a fost numit în funcţia de Ambasador în Mexic, prin cumul. La fel, Viorel Ursu, ambasador în Suedia, va ocupa, prin cumul, postul de ambasador în Republica Islanda, Regatul Norvegiei şi Republica Finlanda.

Lorina Bălteanu a fost numită ambasador în Franţa, iar Petru Frunze va fi ambasador în China.

Tot joi, în Monitorul Oficial a fost publicat decretul privind rechemarea lui Ştefan Gorda din funcţia de ambasador al Republicii Moldova în Kazahstan, iar Corina Călugăru a fost rechemată din postul de ambasador în Franţa.