Militarii americani vin în România la „cel mai mare exercițiu al artileriei” SUA desfășurat în Europa, sub comanda NATO

1 minut de citit Publicat la 16:42 26 Ian 2026 Modificat la 17:18 26 Ian 2026

Militari americani trag cu tunurile în cadrul unor manevre militare, imagine de arhivă. Foto: Getty Images

Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est, împreună cu Comandamentul Multidomeniu 56 – Europa, alături de aliați și parteneri ai NATO, au dat startul exercițiului multinațional la NATO intitulat „Dynamic Front 26”, „cel mai mare exercițiu de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii desfășurat în Europa”, informează MApN.

„În perioada 26 ianuarie – 13 februarie 2026. Exercițiul reprezintă aplicarea practică a Liniei de descurajare a Flancului Estic și are ca obiectiv exersarea planurilor regionale NATO, precum și integrarea efectelor în domeniile terestru, aerian, maritim, cibernetic și spațial, pentru a contracara capabilități de restricționare a accesului și control al zonei, susținute de forțe convenționale concentrate”, conform unui comunicat al MApN.

Exercițiul va presupune trageri reale de artilerie desfășurate în mai multe țări, inclusiv în România, la poligonul de la Cincu. În cadrul exercițiului din România vor fi exersate și acțiuni de sprijin aerian apropiat, la sol, cu muniție reală.

„Dynamic Front 26 pune un accent sporit pe comandă și control, simulare și integrare multidomeniu, reflectând realitățile conflictelor moderne, în care forțele trebuie să opereze la distanță, peste granițe naționale și în mai multe domenii, menținând viteza și precizia procesului decizional.

La exercițiul militar de la Cincu, România vor participa militari din SUA, Polonia, Franța și România.