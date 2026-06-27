Ministerul Sănătății cere serviciilor de ambulanță să-și suplimenteze echipajele din cauza codului roșu de caniculă

1 minut de citit Publicat la 16:44 27 Iun 2026 Modificat la 16:44 27 Iun 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Ministerul Sănătății a solicitat sâmbătă activarea planurilor de măsuri pentru reducerea riscurilor medicale cauzate de temperaturile extreme, în urma celui mai sever val de căldură din această vară, notează Agerpres.

Solicitarea vine în contextul în care ANM a emis avertizări de cod roșu, portocaliu și galben de caniculă valabile duminică și luni în aproximativ trei sferturi din țară.

Codul roșu vizează 16 județe din Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei – Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Suceava și Botoșani –, unde temperaturile maxime pot atinge 39-40 de grade, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Noaptea va fi tropicală, cu minime între 17 și 25 de grade.

Sâmbătă, la ora 15:00, termometrele arătau deja 41 de grade Celsius la Oradea, Arad, Sânnicolau Mare și Calafat, și 40 de grade la Timișoara, Drobeta Turnu Severin și Bechet.

Vârful valului de căldură este așteptat duminică, luni și marți, când codul roșu ar putea fi extins în majoritatea regiunilor, potrivit directorului de prognoză ANM, Florinela Georgescu. Temperaturile vor începe să scadă treptat abia de miercuri.

În acest context, Ministerul Sănătății a transmis instituțiilor din subordine mai multe solicitări concrete: serviciile de ambulanță să-și alerteze echipajele și să le suplimenteze acolo unde numărul solicitărilor este în creștere, iar direcțiile de sănătate publică să verifice condițiile de asigurare a asistenței medicale în unitățile sanitare – stocuri de medicamente de urgență, în special pentru patologiile determinate sau agravate de caniculă, și resursa umană disponibilă.

„Ascultați sfaturile medicilor și evitați expunerea prelungită la soare, deshidratarea și activitățile în exterior care necesită un consum mare de energie”, a transmis Ministerul Sănătății.