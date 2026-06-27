Cod roșu de caniculă în aproape toată țara. ANM a extins alerta, vor fi temperaturi record

Codul roșu de caniculă a fost actualizat. FOTO: Getty Images

Meteorologii au emis, sâmbătă, o avertizare Cod roşu de caniculă, ce vizează, duminică şi luni, un număr de 16 judeţe, precum şi alerte de Cod galben şi portocaliu, valabile în trei sferturi din ţară.

Astfel, în intervalul 28 iunie, ora 10:00 - 29 iunie, ora 10:00, Codul roşu de vreme deosebit de caldă va afecta zone din Crişana, Maramureş, Transilvania şi nordul Moldovei, unde se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie.

De asemenea, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 38 de grade, mai ridicate în Maramureş, Crişana şi nord-vestul Transilvaniei, spre 39 - 40 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 şi 25 de grade.



FOTO: ANM

Judeţele vizate de Codul roşu sunt: Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Sibiu, Harghita, Covasna, Braşov, Suceava şi Botoşani.



Conform prognozei de specialitate, tot până luni dimineaţa, va fi Cod portocaliu de caniculă şi disconfort termic accentuat în zone din Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei şi a Moldovei. ITU va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, iar temperaturile maxime se vor situa între 34 şi 38 de grade, cu cele mai mari valori în Banat. Totodată, noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa, în general, între 17 şi 22 de grade.



De asemenea, de duminică dimineaţa, până luni la ora 10:00, va fi în vigoare un Cod galben de vreme caldă, în Dobrogea şi în sud-estul Munteniei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar ITU va atinge pragul critic de 80 de unităţi.



Minimele termice se vor încadra între 19 şi 21 de grade, mai ridicate spre 23 - 24 de grade, pe Litoral şi în Delta Dunării.

România intră în cele mai grele zile ale valului de caniculă, cu temperaturi care pot depăși 40 de grade la umbră în vestul țării și în Câmpia Română. Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, a explicat că vârful valului de căldură este așteptat duminică, luni și marți, când codul roșu ar putea fi extins în majoritatea regiunilor. Temperaturile vor începe să scadă treptat de miercuri, însă vor rămâne zone cu valori de peste 30-33 de grade.