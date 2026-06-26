Vor fi cele mai fierbinți zile de iunie din istorie. Director ANM: Nu e de vină El Nino încă, ci un blocaj de aer deasupra Europei

Vor fi cele mai fierbinți zile de iunie din istorie. Foto: Agerpres

România intră în cele mai grele zile ale valului de caniculă, cu temperaturi care pot depăși 40 de grade la umbră în vestul țării și în Câmpia Română. Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, a explicat că vârful valului de căldură este așteptat duminică, luni și marți, când codul roșu ar putea fi extins în majoritatea regiunilor. Temperaturile vor începe să scadă treptat de miercuri, însă vor rămâne zone cu valori de peste 30-33 de grade.



Florinela Georgescu, director de prognoza ANM: Este interesant felul cum a evoluat valul de căldură înspre țara noastră. El afectează acum partea de vest a țării. A fost cod portocaliu astăzi în Banat, în Crișana, în Maramureș, mare parte a Transilvaniei. Mâine se va extinde acest cod portocaliu și cod galben în partea de est și de sud a teritoriului, însă vârful valului de căldură îl așteptăm duminică și mai ales luni și marți.

Pentru duminică deja a fost emis un cod roșu vizând Crișana, Maramureș, Transilvania și partea de nord a Moldovei. Într-adevăr, așa cum spuneați, mai neobișnuită această extindere a zonei cu temperaturile cele mai ridicate și foarte important este faptul că valorile de temperatură așteptate se situează foarte aproape sau, în unele locuri, chiar mai sus decât recordurile absolute ale lunii iunie pentru stațiile meteorologice din aceste zone, aceasta însemnând că este posibil să înregistrăm temperaturile cele mai ridicate de când stațiile respective fac măsurători pentru luna iunie.

În celelalte zone, un cod portocaliu foarte extins pentru ziua de duminică, doar Dobrogea și partea de sud-est a Munteniei rămânând în cod.

Când ne așteptăm la temperaturi mai apropiate de normalul perioadei?

Așteptăm vârful valului de caniculă luni și marți, când, foarte probabil codul roșu va fi și mai extins. Va cuprinde majoritatea regiunilor, conform materialelor de care dispunem deocamdată, după care de miercuri, treptat temperaturile vor scădea. Vor rămâne însă zone cu valori de peste 30-33°.

Temperaturile vor ajunge la peste 40 de grade la umbră?

Da, este foarte de așteptat ca în partea de vest a țării, în Câmpia de Vest, dar și în Câmpia Română, luni și mai ales marți, să înregistrăm temperaturi care să depășească ușor chiar 40° ceea ce înseamnă foarte mult nu numai pentru sfârșitul lunii iunie, dar chiar și pentru un început de iulie, ceea ce înseamnp foarte mult în valoare absolută pentru că disconfortul termin va fi unul deosebit de grav.

Are vreo legătură cu fenomenul El Nino?

Nu, deocamdată nu. La El Nino vom primi cu atenție spre toamnă și mai ales anul viitor. Deocamdată are legătură clară cu circulația la scară mare și cu blocajul creat pe Europa de Vest zilele trecute.