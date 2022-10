Peste 1 miliard de euro pentru fermierii români. Banii se vor vira începând de luni

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anunţat că, începând de luni, se vor vira 1,3 miliarde euro pentru 790.000 de fermieri, ceea ce reprezintă avansul din subvenţiile acordate în sectorul vegetal şi în zootehnie.

Sursa foto: Hepta

"Începând de luni vom acorda subvenţiile în avans, atât pentru producţia vegetală cât şi pentru zootehnie. Suntem pregătiţi pentru virarea a 1,3 miliarde euro către cei 790.000 fermieri români", a scris, miercuri, Petre Daea, pe pagina sa de Facebook.



Acesta s-a aflat pe şantier la sistemul de irigaţii Giurgiu-Răsmireşti, la punctul de lucru de la SPA Pietrişu, împreună cu directorul general al ANIF, Cornel Popa, pentru a urmări stadiul lucrărilor de investiţii privind impermeabilizarea canalelor, reabilitarea staţiei de pompare şi lucrările de decolmatare de la Dunăre.



"Am urmărit ritmul de execuţie având în vedere condiţiile prielnice pentru efectuarea lucrărilor ce ne dau posibilitatea să le realizăm la timp şi chiar în avans. Din discuţiile de la faţa locului am fost încredinţaţi de constructor că aceste lucrări vor fi finalizate cu un an mai devreme, asigurându-l la rândul nostru, că îi punem la dispoziţie sumele necesare prevăzute în contract.

Urmărim în fiecare zi ritmul în care se desfăşoară lucrările de reabilitare a sistemului de irigaţii din cele 26 şantiere de lucru", a precizat ministrul Agriculturii.

"Timpul ne ajută să executăm atât lucrările de investiţii, cât şi cele din câmp, privind însămânţarea culturilor din aceasta toamnă", a mai scris ministrul pe pagina sa de socializare.