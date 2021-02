Ministrul Economiei, anunţ în scandalul de fraudă

Întrebat de jurnalistul Antena 3, Alex Vlădescu, când a descoperit aceste nereguli din platformă şi ce fel de entităţi aveau acces la informaţii, ministrul Economiei Claudiu Năsui a precizat că sunt două categorii de nereguli.

"Sunt cele care au fost principiale de când a început măsura şi de care am mai vorbit eu anterior şi înainte să fiu în Guvern şi cele pe care le-am descoperit după, de tipul acesteia cu accesul la date. Pe 27 ianuarie am primit un mesaj că începuse că oamenii au acces la date din bănci. Evident am întrebat în Direcţie, mi s-a spus că aşa e. Am spus, imediat opriţi accesul! Mi-au spus că nu pot ei opri accesul, poate STS-ul să oprească accesul că el administrează platforma. Am solicitat STS-ului, au oprit-o şi chiar în ziua respectivă am dat şi un comunicat de presă în care am spus exact situaţia aceasta că s-a oprit accesul la date.

A doua problemă cea mai mare este cu investiţiile predominante în imobiliare care mie mi se par inacceptabile. Asta este o categorie de probleme de care să zic că ştiam îmi dădeam seama, dar amploarea ei este mult mai mare decât o anticipam totuşi", a spus pentru Antena 3, Ministrul Economiei Claudiu Năsui.

Cine erau persoanele care aveau acces la informaţii

"Din ce ştiu eu erau inclusiv băncile partenere cele 11 şi ele sunt partenerii externi ministeruluim pe lângă personal relevant din minister. 68% dintre proiectele eligibile au venit în 72 de ore, adică după ce am oprit accesul la date", a mai spus Ministrul Economiei Claudiu Năsui.

Ce făceau persoanele prin platformă

"Puteau să îşi scadă valoarea proiectului sau să îşi crească valoarea finanţării în aşa fel încât partea lor de finaţare să fie fix deasupra eligibilităţii. Până la urmaă linia aceea a eligibilităţii este cea care conta. Dacă este 60% ei puteau să îşi pună 60,1% si erau eligibili. Aşa cum arată lucrurile acum e suspect. Am pus toate datele pe site şi anunţ şi fiecare pas pe care îl iau ca să remediem. Am avut discuţii cu premierul despre lucrul acesta şi îndată ce am şi o decizie coordonată cu dânsul pot să vă spun mai multe", a mai spus Ministrul Economiei Claudiu Năsui.

Ce spune Claudiu Năsui despre contul pesonal din platformă

"Mi s-a pus la dipoziţie acest cont când am venit în minister. L-am deschis doar atunci şi ideea era să pot vedea în timp real măsura M2, care este un indicator de performanţă pentru mine, cât de multe se procesează din ele", a mai spus Ministrul Economiei Claudiu Năsui

Întrebat dacă a partajat contul cu un anume Paul Ene, ministrul Economiei, Claudiu Năsui a spus că este o fumigenă, nu e nimic adevărat la ea. Nici consilierii nu au acces la informaţiile clasificate.