Sorin Cîmpeanu, primul ministru care ameninţă cu demisia, dacă Educaţia nu primeşte bani

Astfel, dacă Educaţia nu va primi finanţare de la bugetul de stat, Cîmpeanu a spus că este pregătit să cedeze locul său altcuiva

"Dacă nu vom avea o creştere a bugetului Ministerului Educaţiei destinat educaţiei în valoare absolută, o creştere cât de mică, şi dacă vom avea scădere, voi lăsa locul altuia care ştie să rezolve problemele din Educaţie fără resurse financiare, pentru că eu am declarat că nu ştiu să le rezolv fără resurse financiare.

Creşterea de buget trebuie să acopere sumele necesare pentru organizarea remediale în asamblul lor, incluzând şi soluţia şcolilor de vară.

Trebuie să acopere creşterea costului standard per elev destinat cheltuielilor materiale, care a crescut în ultimii ani de la 321 de lei per elev, la 387 de lei per elev", a declarat, miercuri, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.

Totodată, el a precizat că o prioritate pentru minister o reprezintă şi plata burselor pentru elevi.

Noul ministru al Educaţiei a vorbit încă din prima zi de mandat despre această posibilitate de a demisiona, dacă portofoliul său nu primeşte finanţare.