Ministrul Finanţelor mesaj pentru companii: Felul în care am corectat Ordonanţa 114 s-ar putea să vă creeze alte probleme

Ministrul de Finanţe le-a promis reprezentanţilor mediului de afaceri prezenţi că nu va face nicio schimbare fiscală sau de altă natură fără să discute anterior cu reprezentanţii companiilor.

"Fac o promisiune: Nu voi veni cu nicio schimbare - Cod fiscal, procedură, informatizare - fără să o fi discutat înainte cu dumneavoastră, ca să prindem orice greşeală înainte, să corectăm lucrurile înainte de a fi implementate. Vă spun că am corectat TVA defalcat - split TVA, am făcut-o ieri şi nu a fost aşa uşor. A corecta Ordonanţa 114 este îngrozitor de complicat şi am stat câteva nopţi bune şi să ştiţi că nu e toată corectată încă, mai sunt lucruri acolo care nu au fost eliminate, şi s-ar putea ca ceea ce am făcut noi acum - pentru că deja unele dintre lucruri sunt în sistem şi sunt în contracte - s-ar putea ca şi această încercare a noastră de corecta lucruri să vă creeze dumneavoastră alte probleme, şi ar fi bine să ne spuneţi din prima, ca să intervenim mai repede", a declarat Florin Cîţu.