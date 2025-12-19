O femeie a murit, iar alţi doi tineri au fost grav răniţi, după un accident rutier în judeţul Bacău

O tânără în vârstă de 25 de ani a murit, iar doi tineri, cu vârste de 25 şi 32 de ani, au fost răniţi grav, în urma unui accident rutier între două autoturisme care a avut loc vineri seara în municipiul Moineşti, informează reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău, conform Agerpres.

"În această seară am fost solicitaţi prin SNUAU 112 să intervenim la un accident rutier pe raza municipiului Moineşti, cartier Văsieşti, DN2G. S-a intervenit cu forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului de Pompieri Moineşti. Ajunşi la locul intervenţiei, s-a constatat faptul că accidentului s-a produs între două autoturisme", a transmis sursa citată.

Unul dintre cei doi bărbaţi rănit, cel în vârstă de 32 de ani, a fost găsit încarcerat, el fiind extras şi predat unui echipaj al Serviciului de Ambulanţă pentru a fi transportat la spital.

Al doilea rănit, un bărbat în vârstă de aproximativ 25 de ani, prezenta multiple traumatisme, şi el fiind preluat de ambulanţă în vederea transportului la spital.

"Din păcate, a treia victima, femeie, în vârstă de aproximativ 25 de ani, prezintă leziuni incompatibile cu viaţa şi s-a constatat decesul acesteia", au mai menţionat reprezentanţii ISU Bacău.