Radu Marinescu recunoaște problemele din Justiție: Trebuie să fim sinceri, s-au ridicat semne de întrebare serioase

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu. Foto: Hepta

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat vineri seara, la Antena 3 CNN, că deși nu vrea să comenteze actul de justiție în cazul dosarului satului Nădaș, retrocedat ilegal unei familii, nu poate să nu recunoască faptul că se ridică „semne de întrebare serioase” legate de Justiția din România.

„Am făcut o regulă ca ministru al Justiției să nu comentez în substanța sa actul de justiție, dar trebuie să fim sinceri și să recunoșatem că semne de întrebare serioase cu privire la modul cum s-au derulat anumite chestiuni în justiție au fost ridicate de mai mult timp și nu doar în momentul de față.

Din perspectiva mea, ca ministru, lucrurile se văd în felul următor: toate aceste chestiuni țin de modul cu magistrații își exercită independența, în egală măsură și cu responsabilitatea pe care o au. Dacă există abateri disciplinare, dacă există încercări de a se deturna de la justiție, de la finalitatea și scopul său esențial, atunci inspecția judiciară și anticorpii din sistem, care sunt reprezentați de către instituțiile judiciare, trebuie să reacționeze cu promptitudine, indiferent de situația și de cei care sunt cei care au provocat-o”, a declarat MArinescu, la emisiunea Exces de Putere.

Ministrul a vorbit și despre moțiunea simplă depusă de AUR împotriva sa, care va fi votată luni.

„Eu respect Parlamentul României și mă voi prezenta pentru a discuta pe ambele coordonate amintite de dumneavoastră. Voi răspunde și criticilor aduse prin moțiunea simplă, moțiune care am remarcat că îmi evidențiază profesionalismul și caracterul, dar îmi reproșează inacțiunea. Voi răspunde cu elemente punctuale, concrete, detaliate, arătând ce a făcut Ministerul Justiției în perioada în care l-am condus”.

Întrebat ce poate și ce nu poate face ministrul justiției pentru a îndrepta lucrurile reclamate în stradă de mii de oameni, Marinescu a răspuns: „Ceea ce eu cred că nu ar trebui să facă, să intervină în modul în care sunt gestionate cauzele și este administrat actul de justiție. Dacă există astfel de acțiuni ale unor magistrați care, în contextul repartizării aleatorii, încearcă să trimită dosarele cu dedicație, să spun așa, în maniera asta, aceasta este o abatere disciplinară și aici trebuie să intervină inspecția judiciară, care este organismul independent configurat de legile justiției la măsuri în această situație”.

Ministrul a mai adăugat, de asemenea, că „suntem absolut dispuși să facem toate reformele necesare pentru a avea o justiție funcțională”.

Dosarul Nadăș este încă un exemplu de caz în care actul de justiție a fost blocat ani la rând prin intervenții interne, infirmări controversate și mutarea dosarului între instituții, până când faptele s-au prescris. Deși procurorii au stabilit existența unor abuzuri grave, iar Înalta Curte a confirmat că faptele au fost comise, vinovații au scăpat de răspundere penală.