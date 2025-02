Ministrul Finanţelor nu e de acord cu majorarea subvenţiei pentru Metrorex pentru a creşte salariile. FOTO: Hepta

Ministrul Finanţelor Publice, Tanczos Barna, a declarat că nu va fi de acord cu o majorare a subvenţiei acordate Metrorex pentru ca salariile angajaţilor companiei să crească. El a spus că o companie profitabilă poate lua în discuţie creşteri de salarii, dar una care cere subvenţii, nu.

”Nu există derogări, din punctul meu de vedere, nu văd de ce ar fi o derogare”, a afirmat Tanczos Barna.

Ministrul a explicat la Euronews România că, dacă o companie este profitabilă, poate acorda majorări salariale, dar nu poate face acest lucru dacă cere subvenţii: ”Din punctul meu de vedere şi din punctul de vedere al Ministerului Finanţelor, lucrurile sunt foarte simple şi foarte clare: atâta timp cât o companie de stat nu solicită subvenţii pentru a acoperi gaura din companie şi pentru a ridica nivelul veniturilor (...) nu am nicio problemă să facă majorări salariale. Dacă cineva vine şi spune: nu pot să funcţionez în mod eficient, nu sunt profitabil, am nevoie de subvenţie, cineva să-mi dea bani ca să supravieţuiesc, atunci acel cineva care dă suplimentul, subvenţia, are tot dreptul să ceară cumpătare şi un alt tip de management al cheltuielilor”.

El a adăugat că nu are de ce să analizeze nivelul salariilor din Metrorex, însă a anunţat că solicitarea sa către această companie şi către Ministerul Transporturilor, în subordinea căruia se află Metrorex, este ”ca subvenţiile să fie cât mai mici şi compania să fie cât mai profitabilă”.

Tanczos a precizat că subvenţiile sunt bugetate şi aprobate şi că nu va fi de acord ca subvenţiile pentru Metrorex să fie majorate.