Ministrul german al apărării vine în România. Boris Pistorius întâlnește cu Ilie Bolojan la baza Kogălniceanu

Boris Pistorius, ministrul german al apărării. Foto: Getty Images

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, va face o vizită, marţi, la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, unde se va întâlni cu premierul Ilie Bolojan.

La întâlnire va participa şi secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din cadrul MApN, Sorin Dan Moldovan.

Ulterior, sunt programate declaraţii comune de presă susţinute de premierul Ilie Bolojan şi de ministrul german al Apărării, a anunţat guvernul.

Potrivit MApN, discuţiile de la Baza Kogălniceanu vor viza cooperarea bilaterală în domeniul apărării, proiectele comune şi evoluţiile regionale de securitate.

Vizita ministrului Pistorius evidenţiază angajamentul constant al Germaniei faţă de securitatea României şi faţă de consolidarea cooperării în cadrul NATO, a transmis MApN.