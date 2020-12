Ministrul Mediului cere demiterea şefului AFM după scandalul programului ''Rabla pentru electrocasnice''

Ministrul Mediului cere demiterea şefului Agenţiei Fondului de Mediu, asta după ce programul ''Rabla pentru elecrocasnice'' nu a mai putut să înceapă astăzi, cum era stabilit.

Mircea Fechet: ''Programul Rabla nu a pornit din motive tehnice''

''Din păcate, un program atât de așteptat de către români, nu a putut porni astăzi, așa cum am anunțat încă de acum trei săptămâni, din niște motive tehnice pe care încă le evaluăm. Am solicitat Corpului de Control să fie mâine dimineață, la prima oră la Fondul pentru Mediu să verifice modul în care s-a gestionat acest program.

''Am solicitat primului-ministru revocarea președintelui AFM''

Totodată, am solicitat primului-ministru revocarea președintelui AFM, pentru că, am considerat că este inadmisibil, un program atât de așteptat de români, despre care am anunțat aproape zilnic progrese semnificative și am avut aproape zilnic comuicare cu coelgii din AFM, pentru ca să știm dacă există cea mai mică problemă. Până astăzi dimineață, am fost asigurat că lucrurile merg conform planului, doar că, din păcate s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Din niște motive tehnice pe care le vom evalua foarte curând, programul nu a pornit.''

Când ar putea fi reluat programul Rabla pentru electrocasnice

''Mâine, am solicitat colegilor de la Corpul de Control să îmi facă o evaluare de natură tehnică, să îmi spună cât de gravă este situaţia, care sunt cauzele exacte pentru care programul nu a pornit astăzi la ora 12, aşa cum era anunţat, şi mâine o să putem să comunicăm şi o estimare mai exactă referitoare la termenul de remediere a acestor deficienţe.''

Mircea Fechet: 40 de milioane de lei aşteaptă în cont să fie distribuiţi sub formă de vouchere

''Fondurile sunt mai mari, însă, pentru ca ele să fie cheltuite trebuie să pornească programul. 40 de milioane de lei aşteaptă în cont să fie distribuiţi sub formă de vouchere, eletronice pentru ca românii să poată să îşi achiziţioneze echipamente electrocasnice ,cu un consum mai redus de energie. Este un program care are ca prim scop eficientizarea consumului de energie cu electrocasnicele, schimbarea acestora cu unele mai eficiente, din punct de vedere energetic, cu o clasă superioară de reducere de energie'', a anunţat Mircea Fechet, în exclusivitate la Antena 3.

De asemenea, Mircea Fechet a făcut şi o postare pe pagina sa de Facebook în care solicită AFM ''să comunice urgent termenul la care Rabla electrocasnice poate începe''.