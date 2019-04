Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a mers la mare cu trenul: "Cei de la CFR Călători fac toate eforturile astfel încât românii să beneficieze de condiții civilizate"

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a mers marți la mare cu trenul. A găsit mizerie în Gara de Nord, acolo unde călătorii aruncă gunoiul pe jos chiar dacă au suficiente coșuri de gunoi, dar a fost mulțumit de eforturile depuse de personalul CFR.

"Drumul spre Constanța l-am făcut, astăzi, cu trenul. Am vrut să verific condițiile pe care CFR Călători le oferă românilor. Am ales ca destinație Constanța, pentru că mulți români mi-au transmis sesizări cu privire la modul cum se călătorește pe această rută.

Prima oprire – casa de bilete. Doamnele de acolo își făceau treaba așa cum trebuie. Nimic de reproșat.

Peronul, ca întreaga gară, din păcate, nu arătă chiar cum ar trebui. Zilele acestea voi avea o discuție cu cei ce gestionează Gara de Nord pentru ca, printr-un program de investiții, să schimbăm în cel mai scurt timp aspectul acesteia. În afară de investițiile necesare care trebuie efectuate de CFR Infrastructură, nu pot să nu remarc faptul ca mulți dintre călătorii care tranzitează Gara de Nord contribuie la aspectul acestei infrastructuri. Să ai coșul de gunoi în fața ta și să alegi să arunci gunoiul pe jos e semn că nu ai ajuns sau nu vrei să fii civilizat.

În tren, am văzut că cei de la CFR Călători fac toate eforturile astfel încât românii să beneficieze de condiții civilizate de călătorie. Angajații de la CFR Călători, de la mecanicul de locomotivă până la controlori, au fost exemplari.

Referitor la CFR Călători am și vești foarte bune: prin Programul de guvernare PSD-ALDE și prin bugetul alocat în acest an s-a stabilit cumpărarea de către Autoritatea de Reformă Feroviară a unui număr important de rame electrice de care va beneficia și CFR Călători.

În discuțiile de azi cu pasagerii aceștia mi-au spus că trenurile, pe ruta Ploiești – București, întârzie de fiecare dată. Acest lucru nu trebuie să continue și de aceea voi avea o discuție cu cei de la CFR Infrastructură pe această temă", a scris Răzvan Cuc, pe Facebook.