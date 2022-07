Sorin Grindeanu: "România nu a mai cumpărat trenuri noi de peste 20 de ani"

5,827 miliarde de euro. Sunt bani alocați din fonduri europene pentru perioada următoare: 2021-2027, pe sectorul feroviar.

Invitat în cadrul emisiunii În faţa naţiunii" de la Antena 3, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a vorbit cu Sabina Iosub, despre schimbările care vor avea loc în transportul feroviar din România.

Sorin Grindeanu: "De vreo 20 și ceva de ani nu s-au cumpărat trenuri noi în România"

"Nu exagerez. Aceste lucruri nu au cum să nu se vadă. E pentru prima dată acest în acest an când au fost adjudecate deja și vor mai veni și alte, pentru că sunt bani și licitațiile sunt în desfășurare, primele garnituri, rame noi care au fost, așa cum am spus, licitațiile terminate și urmează să vină toate aceste garnituri de tren noi. E absolut necesar. Am mai fost întrebat în urmă cu aproximativ o săptămână, apropo de situația legată de felul în care se circulă cu CFR Călători sau cu trenurile din România.

Ce spune ministrul Transporturilor despre CFR Călători

Sigur că treaba mea este să pun presiune pe companiile care gestionează, în cazul nostru CFR Călători să aibă grijă, să aibă soluții de rezervă dacă se întâmplă să se oprească trenurile, că am mai avut în urmă cu un an și ceva așa cum bine știți, s-a oprit aproape o zi în câmp cu niște copii. Şi e bine să fie pregătiţi și să aibă situații de backup, dar totodată cred că e de datoria mea și am făcut acest lucru, să dau drumul și iată că s-au adjudecat primele garnituri de tren nou, dar asta este o componentă.

Grindeanu:"Balanța fonduruilor europene pe zona de transport începe să se încline mai mult spre feroviar"

Repet, de 20 și ceva de ani nu s-au cumpărat trenuri noi în România. Partea cealaltă care ține de infrastructură, da, aveți dreptate, e o sumă foarte mare, iar balanța fonduruilor europene pe zona de transport începe, ca şi pondere, să se încline mai mult spre feroviar.

Timp de atâția nu s-au făcut lucruri majore. Sunt în momentul acesta lucrări pe zona de CFR. Dacă vorbim, de exemplu, de PNRR, să știți că sumele sunt aproximativ egale în PNRR, cele care merg pe rutier, cu cele care merg pe zona feroviară (...)

Sorin Grindeanu: "Lucrurile nu se pot face peste noapte"

Mai avem diverse componente care vor duce la creșterea vitezei de rulare pe căile ferate să se vadă. Lucrurile nu se pot face peste noapte. Suntem foarte bine urmăriți de către Uniunea Europeană.

De exemplu, anul ăsta în ceea ce privește Ministerul Transporturilor, avem o bornă pe feroviar, ca până la sfârșitul anului să avem semnate 50 % din contractele pe care le avem prinse în PNRR.

Sunt semnate până la sfârșitul anului. Sunt în licitație și au început să dea câștigători. Niciun fel de problemă să facem să atingem această bornă (...)

Să știți că am avut cel mai mare buget în momentul în care s-a aprobat bugetul pe anul acesta, pe care l-a avut Ministerul Transporturilor în istorie", a declarat Sorin Grindeanu, în exclusivitate la Antena 3.