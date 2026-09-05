Misiune contracronometru în Munții Făgăraș: șase turiști suedezi epuizați au fost salvați de salvamontiștii argeșeni

Toți turiștii au fost recuperați. Foto: Salvamont Argeș

Șase turiști din Suedia au fost salvați din Munții Făgăraș, după ce nu au reușit să parcurgă traseul dintre Cabana Negoiu și Bâlea. Aceștia au cerut ajutorul salvatorilor montani, fiind într-o stare avansată de epuizare, cu amețeli și stare de vomă. După o misiune care a durat cinci ore, toți turiștii au fost recuperați, potrivit BizBrașov.

Cei șase turiști, cu vârste cuprinse între 46 şi 63 de ani, au plecat vineri de la Cabana Negoiu şi voiau să ajungă la Bâlea. Pe drum însă au început să se simtă rău, iar la momentul în care au cerut ajutorul salvamontiștilor deja se aflau într-o stare avansată de epuizare.

După o misiune de cinci ore, cei șase suedezi, împreună cu salvatorii montani au ajuns la Transfăgărășan, zona tunelului.

„Reamintim turiștilor că traseele montane din zona Făgărașului sunt solicitante și necesită o bună condiție fizică, echipament adecvat și o planificare realistă a timpului de parcurgere”, au transmis reprezentanții Salvamont Argeș.