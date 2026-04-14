Momentul în care tinerii morţi în accidentul din Snagov au fost găsiţi de doi prieteni: "Mai uită-te pe locaţie atent la el"

Tragedia din Pădurea Snagov a avut loc duminică, la ora 22:57.

Anchetatorii au noi informaţii despre accidentul mortal care a avut loc pe drumul din pădurea Snagov, în seara de Paşte. Mihai şi David au fost găsiţi de doi prieteni, care plecaseră să îi caute, întrucât erau îngrijoraţi că nu răspund la apelurile telefonice. Momentul în care aceştia din urmă îi găsesc fără viaţă a fost filmat de o cameră de bord, iar dialogul purtat de ei este sfâşietor. În cursul zilei de marţi, părinţii lui Mihai şi ai lui David merg să ridice trupurile neînsufleţite de la Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) "Mina Minovici" din Bucureşti. Atenție, urmează imagini şi informații care vă pot afecta emoțional!

Potrivit apropiaților, Mihai şi David se întâlniseră în seara de Paşte cu prietenii la Palatul Snagov și au plecat de acolo cu doar câteva minute înainte de accident. La volan era Mihai, iar cei din jur spun că nu consumase nici alcool, nici droguri. Nu ar fi fost vorba nici de vreo cursă, ci doar de viteză prea mare, la volanul unei mașini foarte puternice pentru un șofer atât de tânăr. Pe de altă parte, Mihai se filmase conducând cu 300 de km pe oră în urmă cu două zile, iar imaginile au fost postate pe social media.

Pe drumul pustiu, care traversează pădurea Snagov, Mihai a apăsat accelerația tot mai tare şi a pierdut controlul volanului într-o curbă. Autoturismul de peste 500 de cai putere a retezat un copac şi s-a înfipt în altul, iar acul vitezometrului s-a blocat la 140 km/h. El şi prietenul său, David, nu au avut nicio şansă la viaţă. Doi dintre prietenii lor au plecat să-i caute după ce i-au sunat şi nu reuşeau să dea de ei. Momentul în care au ajuns la locul tragediei a fost filmat de camera de bord a mașinii.

Dialogul purtat în maşină de prietenii lui Mihai şi David, înainte să-i găsească fără viaţă

Un prieten al tinerilor care au murit în tragedie: Ia, mai uită-te pe locaţie atent la el. Nu ştiu dacă cumva a ieşit de pe drum. Ia, aici!

Celălalt prieten al lui Mihai şi David: Ia, aici! Da, au ieşit. Nu pot să cred!

Un prieten al tinerilor care au murit în tragedie: Da, au ieşit. Nu pot să cred.

Celălalt prieten al lui Mihai şi David: Mi-e rău!

Un prieten al tinerilor care au murit în tragedie: Mie nu mi-e rău.

Imediat ce coboară din maşină ca să îşi caute prietenii în pădurea Băneasa, unul dintre cei doi tineri îi spune celuilalt să sune la poliţie. La scurt timp după ce autorităţile au ajuns la locul teribilului accident, s-a găsit telefonul care detectase impactul şi iniţiase un apel – un apel care nu a fost însă făcut.

Părinţii lui Mihai şi ai lui David au aflat şi ei despre tragedie şi au venit într-un suflet în locul în care au pierit aceştia.

"Maică-sa este în şoc, tatăl lui e în şoc. Era student, era un băiat de nota 20. Deci, nu am cuvinte... Se plimbă noaptea, nepotul meu este în anturajul lor. Sunt băieţi cuminţi", a mai spus un apropiat al familiei şoferului.

Bolidul de 100.000 de euro fusese primit cadou de curând de tânărul şofer, care urma să îşi sărbătorească ziua de naştere peste câteva zile.

Potrivit datelor din 2025, şase din 10 accidente grave au fost produse de şoferi cu mai puţin de 4 ani experienţă, iar tinerii au fost vinovaţi pentru de două ori mai multe incidente rutiere periculoase decât cei care au trecut de 30 de ani.