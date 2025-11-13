Motorina la 9 lei/litru și mii de oameni dați afară. România se pregătește de scenariul negru dacă Guvernul nu preia rafinăria Lukoil

2 minute de citit Publicat la 18:49 13 Noi 2025 Modificat la 18:49 13 Noi 2025

Închiderea rafinăriei Petrotel-Lukoil ar scumpi carburanții cu cel puțin 10% și ar duce la concedierea a mii de oameni. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Prețurile carburanților ar urma să se majoreze cu până la 10% dacă guvernul nu găsește rapid o soluție pentru a prelua activele Lukoil de la noi din țară.

Asta, în contextul în care au mai rămas doar opt zile până la aplicarea sancțiunilor americane ce ar închide rafinăria Lukoil de la Ploiești, dacă nu este vândută între timp unui investitor neproblematic.

Rafinăria asigură aproape un sfert din consumul național de carburanți, iar închiderea ei ar forța țara noastră să recurgă la importuri mai scumpe.

Pe ultima sută de metri, Guvernul pregătește o ordonanță prin care să preia controlul asupra companiei, însă fără a o cumpăra.

21 noiembrie este termenul limită până la care activele și operațiunile Lukoil din Europa, inclusiv din România, pot fi vândute, pentru a evita o criză a carburanților.

Guvernul analizează preluarea rafinăriei Lukoil, fără a o cumpăra

Guvernul a format un grup interministerial care analizează varianta ca autoritățile române să preia temporar controlul companiei printr-o administrare specială.

Ar însemna ca statul să conducă activitatea și fluxurile de aprovizionare ale Lukoil fără să cumpere efectiv compania și să câștige astfel timp până la apariția unui investitor.

"Se lucrează la acest act normativ prin care să ne asiguram că impactul negativ va fi unul minim, atât asupra economiei românești, cât și asupra angajaților", susține ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

"Nu exista riscul ca ea (rafinăria) să fie preluată de (...) o firmă-paravan a Rusiei, pentru că avem o comisie care evaluează toate vânzările de companii care au un interes strategic", dă asigurări, la rândul său, președintele Nicușor Dan.

Scumpirile se fac simțite înainte de aplicarea sancțiunilor americane

Din cauza situației de la Lukoil, există deja scumpiri la pompă.

În ultimele 20 de zile, litrul de motorină s-a majorat cu 44 de bani, iar cel de benzină, cu 25 de bani.

Un plin de motorină ajunge în prezent la aproximativ 400 de lei, cu 20 de lei mai mult decât luna trecută.

Un plin de benzină costă cu 11 lei în plus.

"Scumpirile ar putea fi și mai mari dacă statul român nu va prelua controlul asupra activităților Lukoil în săptămâna următoare. Asta, pentru că rafinăria Petrotel-Lukoil asigură în momentul de față 20% din consumul național de combustibil, iar o oprire a activității ar putea duce la o creștere a prețurilor cu 10%, spun analiștii. Mai exact, prețul motorinei ar putea crește de la 8 lei la aproape 9 lei, iar litrul de benzină s-ar putea vinde cu aproape 8 lei", a relatat Georgiana Iuzic, reporter Antena 3 CNN.

"În condițiile limitării ofertei, am avea o creștere de preț pe carburanți, posibil destul de consistentă în actualul context de piață. Nu va fi ușor de înlocuit cantitățile care nu sunt furnizate de rafinărie", confirmă, la rândul său, specialistul Claudiu Cazacu.

În schimb, ministrul Bogdan Ivan susține că "în momentul de față nu exista condiții obiective pentru a justifica o creștere a prețului la pompă".

"Rog toate instituțiile care sunt abilitate pentru a verifica aceste elemente să-și facă treaba", a adăugat el.

5.000 de oameni dați afară, dacă se închid operațiunile Lukoil în România

Pe lângă șocul creșterilor de prețuri, aproximativ 5.000 de oameni ar rămâne fără loc de muncă în cazul închiderii operațiunilor Lukoil în țara noastră.

În afara rafinăriei de la Ploiești, gigantul rus deține în România peste 300 de benzinării.

Impactul nu ar fi doar direct, ci s-ar propaga și pe orizontală, la companiile care asigură mentenanță și logistică.

În Bulgaria deja s-a instalat un blocaj pe tema preluării Lukoil, după ce președintele Rumen Radev, suspectat de simpatii pro-ruse, a refuzat să promulge o lege în acest sens.